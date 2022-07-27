Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GEDIK* *OBASE*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir

27.07.2022 10:36
***GEDIK* *OBASE*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Ar


***GEDIK******OBASE*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )

İlgili Şirketler [OBASE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu Ektedir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047955


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:262.540
Değişim :  0,11% |  2,86
Açılış :  2.551  
Önceki Kapanış :  2.537  
En Yüksek
2.553 En Düşük
2.532
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:26
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EMNIS 36,32 1.355.521 % 9,99  
IMASM 71,65 20.766.882 % 9,98  
LIDFA 10,92 55.678.601 % 9,97  
PSGYO 2,87 142.486.131 % 9,96  
DOBUR 63,50 14.686.878 % 9,96  
daha fazla
13:26 Alış Satış %  
Dolar 17,8916 17,8989 % 0,23  
Euro 18,1761 18,1930 % 0,57  
Sterlin 21,5265 21,6345 % 0,51  
Frank 18,5408 18,6525 % 0,41  
Riyal 4,7491 4,7729 % 0,24  
daha fazla
13:26 Alış Satış %  
Altın Ons 1.722 1.723 5,22  
Altın Gr. 991 992 5,54  
Cumhuriyet 6.648 6.749 23,00  
Tam 6.680 6.731 18,00  
Yarım 3.255 3.291 9,00  
Çeyrek 1.633 1.645 5,00  
Gümüş.Ons 18,76 18,79 0,15  
Gümüş Gr. 10,79 10,80 0,10  
B. Petrol 100 100 0,29  
Seans Raporu 13:26
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru