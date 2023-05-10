***GEDIK* *YKYAT* *SUWEN*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi
10.05.2023 16:40
***GEDIK******YKYAT******SUWEN*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )
İlgili Şirketler [SUWEN, YKYAT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Payları Yıldız Pazar'da işlem gören Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (Şirket) ortaklarından Intilux Sarl'nin Şirkette sahip olduğu ve Şirket sermayesinin %1,79'una tekabül gelen 1.000.000 TL nominal değerli payların 1 TL nominal değerli pay için 55 TL fiyatla, aşağıda bulunan yatırımcılara satışı, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Satıcı üye) ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 12/05/2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. Toplamda satılacak 1.000.000 TL nominal değerli paylar halihazırda "Borsa'da işlem gören niteliktedir". Söz konusu işlemde beher payın satış bedeli Borsa'nın "Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür" hükümleri dikkate alınarak belirlenmiştir. Satış işleminin 12.05.2023 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanmakta olup, işlem takasının Pay Piyasası takas süresi içinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat vb. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Söz konusu işlemin Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilmesi için bugün (10.05.2023) Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Fon Kodu Fon Adı TL Nominal
YDI Yapı Kredi Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 325.000
YHS Yapı Kredi Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 225.000
ALU Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 450.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149630
BIST
16:494.503
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -33,55
|Açılış
|: 4.544
|
|Önceki Kapanış
|: 4.536
|
4.555
En Düşük
4.486
16:4919,5387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0257
|Açılış
|: 20,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5950
|
19,5769
En Düşük
19,4851
16:4921,4713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0831
|Açılış
|: 22,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4600
|
21,5095
En Düşük
21,3125
16:491.281,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,70
|Açılış
|: 1.281,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.276,73
|
1.287,00
En Düşük
1.272,29
BIST En Aktif Hisseler16:49
|EGPRO
|58,85
|40.872.796
|% 10,00
|
|BRSAN
|137,50
|290.402.171
|% 10,00
|
|ULAS
|15,42
|9.308.786
|% 9,99
|
|FADE
|8,32
|7.064.088
|% 9,91
|
|ISBIR
|73,85
|5.102.227
|% 9,90
|
|TUKAS
|10,92
|176.831.055
|% -9,98
|
|AVHOL
|21,12
|3.999.980
|% -9,97
|
|GRTRK
|20,44
|146.711.122
|% -9,96
|
|IZINV
|19,88
|9.548.482
|% -8,47
|
|AYEN
|19,05
|45.478.575
|% -7,97
|
|ISCTR
|12,70
|4.354.531.900
|% 4,79
|
|KCHOL
|87,05
|2.935.606.374
|% 0,23
|
|THYAO
|127,40
|2.157.273.311
|% -1,09
|
|SISE
|37,16
|1.909.224.104
|% -0,91
|
|CWENE
|112,20
|1.786.888.471
|% -5,08
|
|ISCTR
|12,70
|4.354.531.900
|% 4,79
|
|YKBNK
|10,55
|1.658.380.337
|% 1,54
|
|EKGYO
|5,50
|564.484.310
|% 0,18
|
|AKBNK
|16,89
|1.708.850.138
|% 1,08
|
|DOHOL
|8,49
|578.331.047
|% -3,41
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5342
|19,5387
|% 0,13
|
|Euro
|21,4665
|21,4713
|% 0,39
|
|Sterlin
|24,6080
|24,7314
|% 0,20
|
|Frank
|21,8979
|22,0298
|% 0,33
|
|Riyal
|5,1942
|5,2202
|% 0,11
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.040
|2.040
|5,50
|
|Altın Gr.
|1.276
|1.277
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|9.314
|9.455
|52,00
|
|Tam
|9.266
|9.507
|55,27
|
|Yarım
|4.567
|4.678
|19,00
|
|Çeyrek
|2.277
|2.325
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|25,71
|25,73
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|16,13
|16,15
|0,07
|
|B. Petrol
|76,84
|76,84
|-0,60
|
Seans Raporu
16:49
daha fazla
-
17:04ALKIM
Yüzde -5.55 oranında düşüşle 24.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 111, 609 adet işlem
-
17:03COSMO
Yüzde -3.76 oranında düşüşle 64.00 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 347 adet işlem
-
17:02GRTRK
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 20.44 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 059, 768 adet işlem
-
17:01ANGEN
Yüzde -6.73 oranında düşüşle 19.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 350, 780 adet işlem
-
17:00XU100
Endeks 4, 496 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 88 altında . İşlem hacmi 36, 923.00 milyon TL de