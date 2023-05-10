***GEDIK* *YKYAT* *SUWEN*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi









***GEDIK******YKYAT******SUWEN*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )İlgili Şirketler [SUWEN, YKYAT]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Payları Yıldız Pazar'da işlem gören Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (Şirket) ortaklarından Intilux Sarl'nin Şirkette sahip olduğu ve Şirket sermayesinin %1,79'una tekabül gelen 1.000.000 TL nominal değerli payların 1 TL nominal değerli pay için 55 TL fiyatla, aşağıda bulunan yatırımcılara satışı, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Satıcı üye) ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 12/05/2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. Toplamda satılacak 1.000.000 TL nominal değerli paylar halihazırda "Borsa'da işlem gören niteliktedir". Söz konusu işlemde beher payın satış bedeli Borsa'nın "Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür" hükümleri dikkate alınarak belirlenmiştir. Satış işleminin 12.05.2023 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanmakta olup, işlem takasının Pay Piyasası takas süresi içinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat vb. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Söz konusu işlemin Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilmesi için bugün (10.05.2023) Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Fon Kodu Fon Adı TL NominalYDI Yapı Kredi Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 325.000YHS Yapı Kredi Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 225.000ALU Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 450.000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149630BIST