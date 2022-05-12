***GEDZA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.05.2022 11:51
***GEDZA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GEDZA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEDZA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029634
BIST
13:062.380
En Yüksek
|Değişim
|: -2,99%
|| -73,49
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.366
13:0615,3987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0968
|Açılış
|: 15,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
13:0616,1864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0524
|Açılış
|: 16,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0655
13:06915,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 3,81
|Açılış
|: 915,45
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler13:04
|GLBMD
|7,15
|17.384.685
|% 10,00
|
|IMASM
|29,16
|8.397.205
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|19.810.020
|% 9,90
|
|ESCOM
|11,79
|61.305.259
|% 8,86
|
|ULUUN
|11,08
|262.269.652
|% 6,74
|
|LIDFA
|6,21
|593.521
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|61.518.405
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|787.033
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|871.473
|% -9,97
|
|KAPLM
|69,65
|10.833.633
|% -9,95
|
|THYAO
|40,82
|2.396.092.771
|% -3,27
|
|SISE
|19,37
|1.780.393.268
|% -2,96
|
|KRDMD
|15,72
|1.280.815.892
|% -5,70
|
|EREGL
|32,78
|1.069.342.052
|% -3,98
|
|ASELS
|22,70
|1.064.367.616
|% -4,86
|
|EKGYO
|2,66
|586.191.815
|% -3,27
|
|YKBNK
|4,55
|707.877.634
|% -3,19
|
|DOHOL
|3,55
|341.530.452
|% -2,74
|
|SISE
|19,37
|1.780.393.268
|% -2,96
|
|ODAS
|2,28
|205.698.471
|% -6,94
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3880
|15,3920
|% 0,59
|
|Euro
|16,1374
|16,1850
|% 0,32
|
|Sterlin
|18,7000
|18,7938
|% 0,06
|
|Frank
|15,3896
|15,4823
|% 0,36
|
|Riyal
|4,0899
|4,1104
|% 0,55
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|-3,11
|
|Altın Gr.
|915
|915
|3,28
|
|Cumhuriyet
|6.148
|6.241
|-22,00
|
|Tam
|6.118
|6.273
|-18,90
|
|Yarım
|2.957
|3.035
|-9,15
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|-4,57
|
|Gümüş.Ons
|21,28
|21,30
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,54
|-0,09
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,71
|