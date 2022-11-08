***GEDZA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.11.2022 10:00
***GEDZA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GEDZA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
11:164.393
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 61,05
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.395
En Düşük
4.297
11:1618,6107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1337
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
11:1618,6019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0669
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6212
En Düşük
18,4643
11:16999,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,10
|Açılış
|: 999,23
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
999,72
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler11:16
|DESA
|42,98
|29.319.186
|% 9,98
|
|SNKRN
|22,50
|1.562.018
|% 9,97
|
|ALCTL
|69,10
|110.967.392
|% 9,94
|
|TEZOL
|22,00
|158.406.667
|% 9,78
|
|IHEVA
|1,80
|42.850.517
|% 9,76
|
|DITAS
|23,30
|7.859.536
|% -36,82
|
|VKING
|11,79
|420.207
|% -10,00
|
|ZEDUR
|36,90
|198.411
|% -10,00
|
|KERVN
|0,77
|386.836
|% -9,41
|
|ERCB
|91,20
|31.605.773
|% -7,41
|
|EREGL
|37,92
|5.193.047.338
|% 3,55
|
|THYAO
|110,90
|4.188.456.453
|% 3,45
|
|KRDMD
|13,57
|2.116.669.965
|% -2,02
|
|PETKM
|14,73
|1.478.639.126
|% 0,55
|
|ASELS
|36,24
|1.339.374.191
|% 1,63
|
|EKGYO
|4,67
|1.201.472.673
|% -2,51
|
|SKBNK
|2,15
|334.547.035
|% 3,37
|
|KRDMD
|13,57
|2.116.669.965
|% -2,02
|
|EREGL
|37,92
|5.193.047.338
|% 3,55
|
|YKBNK
|9,68
|976.998.805
|% 2,87
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6027
|18,6107
|% 0,72
|
|Euro
|18,5885
|18,6019
|% 0,36
|
|Sterlin
|21,2857
|21,3924
|% 0,32
|
|Frank
|18,7113
|18,8240
|% 0,49
|
|Riyal
|4,9370
|4,9617
|% 0,67
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.670
|-4,86
|
|Altın Gr.
|999
|999
|3,61
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.683
|6.742
|-6,00
|
|Yarım
|3.256
|3.296
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.648
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,63
|20,66
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,34
|12,36
|-0,00
|
|B. Petrol
|97,41
|97,41
|-0,51
|
Seans Raporu
11:16
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11:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 84, 41 artarak (% 1.78 ) 4, 822
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11:31
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11:31XU100
Endeks 4, 391 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 38 üstünde . İşlem hacmi 35, 506.00 milyon TL de
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11:31GUBRF
Yüzde 8.18 oranında artışla 160.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 492, 083 adet işlem
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11:30TEZOL
Yüzde 9.38 oranında artışla 21.92 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 313, 338 adet işlem