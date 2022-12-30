***GEDZA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.12.2022 17:38
***GEDZA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GEDZA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEDZA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091543
BIST
17:275.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 45,27
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.563
En Düşük
5.507
17:2718,7159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0106
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
17:2720,0160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0278
|Açılış
|: 20,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0300
En Düşük
19,9038
17:271.095,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,60
|Açılış
|: 1.095,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.098,43
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler17:25
|SANEL
|22,88
|10.001.132
|% 10,00
|
|TERA
|19,48
|3.383.345
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|92.133.595
|% 9,96
|
|COSMO
|121,50
|6.058.499
|% 9,95
|
|AKSGY
|7,85
|102.763.332
|% 9,94
|
|UZERB
|153,00
|13.294.955
|% -10,00
|
|ZEDUR
|62,10
|2.642.383
|% -10,00
|
|PRDGS
|10,00
|432.313.812
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|75.858.801
|% -9,98
|
|BRKVY
|36,90
|401.846.204
|% -6,30
|
|ASELS
|62,50
|9.771.961.991
|% 6,29
|
|THYAO
|141,80
|5.667.836.875
|% -0,35
|
|TUPRS
|532,10
|4.973.972.527
|% 5,05
|
|TCELL
|38,56
|4.866.869.594
|% 0,94
|
|PETKM
|20,08
|4.184.342.187
|% 1,11
|
|EKGYO
|8,85
|4.089.356.088
|% 2,67
|
|DOHOL
|10,47
|3.638.531.933
|% 3,25
|
|YKBNK
|11,85
|2.685.980.457
|% -1,25
|
|PETKM
|20,08
|4.184.342.187
|% 1,11
|
|ISCTR
|12,86
|2.604.356.488
|% -0,46
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7128
|18,7217
|% 0,09
|
|Euro
|20,0157
|20,0280
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,5199
|22,6328
|% 0,06
|
|Frank
|20,1767
|20,2983
|% -0,07
|
|Riyal
|4,9645
|4,9894
|% 0,09
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.820
|4,95
|
|Altın Gr.
|1.096
|1.096
|4,78
|
|Cumhuriyet
|7.362
|7.473
|36,00
|
|Tam
|7.400
|7.454
|21,00
|
|Yarım
|3.584
|3.643
|10,00
|
|Çeyrek
|1.797
|1.821
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,88
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,38
|14,41
|0,03
|
|B. Petrol
|83,47
|83,47
|0,01
|
Seans Raporu
17:25
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-
17:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 69, 03 artarak (% 1.17 ) 5, 984
-
17:40XU100
Endeks 5, 525 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 88 üstünde . İşlem hacmi 98, 022.00 milyon TL de
-
17:40TTKOM
Yüzde 6.37 oranında artışla 24.70 lira fiyatla işlem gören hissede 172, 203, 806 adet işlem
-
17:39ERCB
Yüzde 6.96 oranında artışla 173.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 397, 916 adet işlem
-
17:38BRLSM
Yüzde 5.87 oranında artışla 13.71 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 523, 929 adet işlem