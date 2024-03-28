***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıYKY Bağımsz Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2024 - 31.12.2024Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.03.2024 tarih ve 2024-01 sayılı kararı ileDenetimden Sorumlu Komitenin tavsiyesi dikkate alınarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslar çerçevesinde, Şirketimizin 2024 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Raporların ve Faaliyet Raporunun denetlenmesi ile, bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetlerini yürütmek üzere Ankara'da yerleşik ‘YKY Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'' firmasının Bağımsız Dış Denetim firması olarak seçilmesine ve bu hususun yıl içinde gerçekleştirilecek olan, ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına,Yönetim Kurulumuzca Oybirliği ile karar verilmiştir.Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.ŞYönetim Kuruluhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263782BIST