***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
15.08.2022 18:23
***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimiz 01.01.2022 - 30.06.2022 Ara Dönem Faaliyet Raporu Ek'te PDF olarak sunulmuştur.
SAYGILARIMIZLA
Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055575
BIST
18:052.857
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -7,07
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.845
18:0517,9574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0253
|Açılış
|: 18,0160
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9704
En Düşük
17,8981
18:0518,3041
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0968
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,4337
En Düşük
18,2914
18:051.027,81
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -11,57
|Açılış
|: 1.027,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.023,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMENT
|41,20
|2.640.220
|% 9,98
|
|CMBTN
|240,30
|5.927.480
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|268.946.113
|% 9,97
|
|MANAS
|26,08
|74.629.422
|% 9,95
|
|COSMO
|22,98
|5.398.622
|% 9,95
|
|KAPLM
|60,75
|2.265.521
|% -10,00
|
|BARMA
|43,12
|548.379.772
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|81.376.542
|% -9,96
|
|INTEM
|80,15
|6.087.179
|% -8,45
|
|VKFYO
|5,91
|22.709.140
|% -7,08
|
|THYAO
|63,60
|5.281.619.548
|% 1,92
|
|AKBNK
|10,22
|1.871.830.199
|% 2,20
|
|GSRAY
|6,64
|1.721.093.114
|% 0,91
|
|ODAS
|4,44
|1.668.958.134
|% 9,90
|
|GARAN
|18,30
|1.668.400.808
|% 3,10
|
|ODAS
|4,44
|1.668.958.134
|% 9,90
|
|EKGYO
|3,52
|1.328.367.923
|% -0,56
|
|YKBNK
|5,48
|1.576.658.518
|% 0,74
|
|GSRAY
|6,64
|1.721.093.114
|% 0,91
|
|DOHOL
|4,39
|1.082.276.836
|% -5,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9509
|17,9574
|% 0,14
|
|Euro
|18,2909
|18,3041
|% -0,53
|
|Sterlin
|21,6250
|21,7335
|% -0,32
|
|Frank
|18,9380
|19,0521
|% -0,18
|
|Riyal
|4,7692
|4,7931
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-23,26
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|-11,50
|
|Cumhuriyet
|6.860
|6.964
|-78,00
|
|Tam
|6.895
|6.957
|-35,00
|
|Yarım
|3.359
|3.401
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.700
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,24
|20,26
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|-0,33
|
|B. Petrol
|94,34
|94,34
|-3,81
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 55 kaybederek (% -0.67 ) 3, 066
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17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, EKGYO, YKBNK
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17:59XU100
Endeks 2, 856 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 28 altında . İşlem hacmi 36, 933.00 milyon TL de
-
17:59MEGAP
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 368 adet işlem
-
17:59MEGAP
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 368 adet işlem