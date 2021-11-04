***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 11.664.000 14.653 -274.235 0 0 18.039.138 -217.123 0 0 0 0 3.485.735 21.900.998 11.300.990 65.914.156 7.805.210 73.719.366Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0Transferler124.474 11.176.516 -11.300.990 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-388.091 -388.091 -16.924 -405.015Sermaye Arttırımı0 0 0Kar Payları0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 17.376.468 17.376.468 1.903.394 19.279.862Dönem Sonu Bakiyeler30 11.664.000 14.653 -274.235 0 0 18.039.138 -605.214 0 0 0 0 3.610.209 33.077.514 17.376.468 82.902.533 9.691.680 92.594.213Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 11.664.000 14.653 -274.235 0 0 18.039.138 -473.297 0 0 0 0 3.610.209 33.077.514 25.660.926 91.318.908 10.363.690 101.682.598Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0Transferler0 25.660.926 -25.660.926 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-464.190 -464.190 66.015 -398.175Sermaye Arttırımı11.664.000 -11.664.000 0 0 0Kar Payları0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)464.658 346.429 28.735.349 29.546.436 3.668.374 33.214.810Dönem Sonu Bakiyeler30 23.328.000 14.653 -274.235 0 0 18.503.796 -937.487 0 0 0 0 3.610.209 47.420.869 28.735.349 120.401.154 14.098.079 134.499.233Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI28.684.846 22.117.873İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları124.058.383 78.401.867Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri124.058.383 78.401.867Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri0 0Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri0 0İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri0 0İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-81.943.895 -48.569.013Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler-75.382.340 -43.700.365Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları0 0Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Çıkışları0 0Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.561.555 -4.868.648İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları0 0Faaliyetlerden Net Nakit Akışları42.114.488 29.832.854Ödenen Temettüler-30.133 -8.756Alınan Temettüler0 0Ödenen Faiz0 0Alınan Faiz0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-13.399.509 -7.706.225Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-10.557.784 -742.717Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 0Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri563.280 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-14.408.543 -300.489Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Türev Araçlardan Nakit Girişleri30.556.407 22.017.774Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-27.268.928 -22.460.002Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Alınan Temettüler0 0Ödenen Faiz0 0Alınan Faiz0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.592.515 5.693.182Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri70.572.680 41.191.949Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-70.692.705 -30.967.670Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Ödenen Temettüler0 0Ödenen Faiz-4.472.490 -4.531.097Alınan Faiz0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.534.547 27.068.338Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.643.849 2.596.379NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.178.396 29.664.717DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 65.559.520 30.556.252DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 81.737.916 60.220.969Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 81.737.916 65.559.520Finansal Yatırımlar4 3.588.931 4.572.751Ticari Alacaklar28.287.506 32.412.216İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 28.287.506 32.412.216Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar6 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar8 0 0Diğer Alacaklar704.503 221.847İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 704.503 221.847Türev Araçlar46 0 0Stoklar10 25.932.402 15.816.765Canlı Varlıklar11 0 0Peşin Ödenmiş Giderler12 3.763.100 219.563Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 5.939.155 7.743.722Diğer Dönen Varlıklar29 2.446.005 72.282ARA TOPLAM152.399.518 126.618.666Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR152.399.518 126.618.666DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 273.158 273.158Ticari Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar6 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar8 0 0Diğer Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 0 0Türev Araçlar46 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 0 0Canlı Varlıklar11 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 2.750.000 2.750.000Maddi Duran Varlıklar14 35.868.221 23.418.920Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.100.000 2.100.000Şerefiye18 2.100.000 2.100.000Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 0 0Peşin Ödenmiş Giderler12 1.648.272 95.011Ertelenmiş Vergi Varlığı40 0 0Diğer Duran Varlıklar29 2.200 2.200TOPLAM DURAN VARLIKLAR42.641.851 28.639.289TOPLAM VARLIKLAR195.041.369 155.257.955KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar24 23.056.992 19.682.262Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları24 0 0Diğer Finansal Yükümlülükler24 15.720.399 14.787.913Ticari Borçlar8.951.955 3.181.601İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 56.403 38.493İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 8.895.552 3.143.108Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar6 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar8 0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 793.223 642.543Diğer Borçlar189.713 219.846İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 189.713 219.846İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 0 0Türev Araçlar46 0 0Devlet Teşvik ve Yardımları23 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 25.310 29.335Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 5.455.906 7.721.573Kısa Vadeli Karşılıklar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar27 0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 1.899.937 2.959.233ARA TOPLAM56.093.435 49.224.306Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER56.093.435 49.224.306UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar24 0 0Diğer Finansal Yükümlülükler24 0 0Ticari Borçlar0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar6 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar8 0 0Diğer Borçlar0 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 0 0Türev Araçlar46 0 0Devlet Teşvik ve Yardımları23 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar2.518.379 1.749.084Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 2.518.379 1.749.084Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar25 0 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar40 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 1.930.322 2.601.967Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler29 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.448.701 4.351.051TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER60.542.136 53.575.357ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar120.401.154 91.318.908Ödenmiş Sermaye30 23.328.000 11.664.000Sermaye Düzeltme Farkları30 14.653 14.653Geri Alınmış Paylar (-)30 -274.235 -274.235Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)30 0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 17.566.309 17.565.841Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 18.503.796 18.039.138Diğer Kazançlar (Kayıplar)30 -937.487 -473.297Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Yabancı Para Çevrim Farkları30 0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)30 0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)30 0 0Diğer Kazançlar (Kayıplar)30 0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 3.610.209 3.610.209Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 47.420.869 33.077.514Net Dönem Karı veya Zararı30 28.735.349 25.660.926Kontrol Gücü Olmayan Paylar14.098.079 10.363.690TOPLAM ÖZKAYNAKLAR134.499.233 101.682.598TOPLAM KAYNAKLAR195.041.369 155.257.955Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 89.310.612 63.615.870 29.114.102 23.702.563Satışların Maliyeti31 -54.528.952 -45.645.097 -19.398.141 -17.184.279TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)34.781.660 17.970.773 9.715.961 6.518.284Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)34.781.660 17.970.773 9.715.961 6.518.284Genel Yönetim Giderleri28-33 -4.222.529 -3.201.876 -1.480.426 -1.221.856Pazarlama Giderleri28-33 -2.142.754 -1.229.770 -702.133 -350.948Araştırma ve Geliştirme Giderleri28-33 0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 21.652.661 17.013.572 4.633.270 9.537.382Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -7.897.004 -1.512.038 -3.098.834 -182.650ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)42.172.034 29.040.661 9.067.838 14.300.212Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 99.971 97.399 34.119 33.127Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar35 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)42.272.005 29.138.060 9.101.957 14.333.339Finansman Giderleri24-37 -4.472.490 -4.604.024 -251.205 -2.414.020SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)37.799.515 24.534.036 8.850.752 11.919.319Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.395.793 -5.254.174 2.007.143 -2.517.826Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -5.455.906 -5.588.861 1.923.642 -2.624.221Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 60.113 334.687 83.501 106.395SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)32.403.722 19.279.862 10.857.895 9.401.493DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)32.403.722 19.279.862 10.857.895 9.401.493Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3.668.373 1.903.394 1.662.558 805.375Ana Ortaklık Payları28.735.349 17.376.468 9.195.337 8.596.118Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 41 1,23000000 1,49000000 -0,44000000 0,74000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 41 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.323.758 -388.091 -57.246 -134.382Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)38 0 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-580.237 -497.553 -71.558 -172.285Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları2.323.290 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler580.705 109.462 14.312 37.903Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 580.705 109.462 14.312 37.903Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.323.758 -388.091 -57.246 -134.382TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)34.727.480 18.891.771 10.800.649 9.267.111Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3.696.542 1.886.470 1.654.727 801.592Ana Ortaklık Payları31.030.938 17.005.301 9.145.922 8.465.519http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974943BIST