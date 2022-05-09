***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 11.664.000 14.653 -274.235 0 0 18.039.138 -473.297 0 0 0 0 3.610.209 33.077.514 25.660.926 91.318.908 10.363.690 101.682.598Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0Transferler25.660.926 -25.660.926 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-90.581 -90.581 29.031 -61.550Sermaye Arttırımı0 0 0Kar Payları0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 464.658 11.664.000 14.653 -274.235 0 0 18.503.796 -563.878 0 0 0 0 3.610.209 58.738.440 11.173.591 102.866.575 11.329.171 114.195.746Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 23.328.000 14.653 -274.235 0 0 18.503.796 -1.099.447 0 0 0 0 3.616.610 47.414.468 57.731.143 149.234.988 17.052.901 166.287.889Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0Transferler57.731.143 -57.731.143 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-548.513 22.833.530 22.285.017 1.649.674 23.934.691Sermaye Arttırımı0 0 0Kar Payları0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-693.892 235 0 0 17.809.904 -1.647.959 0 0 0 0 3.616.610 105.145.611 22.833.530 170.826.112 18.702.575 189.528.687Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-45.776.203 -2.465.500İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları28.495.402 25.930.031Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri28.495.402 25.930.031Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri0 0Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri0 0İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri0 0İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-69.688.741 -24.269.665Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler-66.727.648 -22.307.066Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları0 0Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Çıkışları0 0Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.961.093 -1.962.599İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları0 0Faaliyetlerden Net Nakit Akışları-41.193.339 1.660.366Ödenen Temettüler-751 -21.312Alınan Temettüler0 0Ödenen Faiz0 0Alınan Faiz0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-4.582.113 -4.104.554Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.222.558 -688.298Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 185.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.222.558 -873.298Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Türev Araçlardan Nakit Girişleri0 0Türev Araçlardan Nakit Çıkışları0 0Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Alınan Temettüler0 0Ödenen Faiz0 0Alınan Faiz0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.471.675 19.673.303Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri36.629.916 35.449.115Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-27.886.189 -13.273.180Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Ödenen Temettüler0 0Ödenen Faiz-1.272.052 -2.502.632Alınan Faiz0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-40.527.086 16.519.505Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.767.517 4.986.526NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-38.759.569 21.506.031DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 83.443.192 65.559.520DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 44.683.623 87.065.551Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLA 44.683.623 83.443.192Finansal Yatırımlar4 32.187.816 1.083.005Ticari Alacaklar70.734.489 36.354.239İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 70.734.489 36.354.239Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar6 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar8 0 0Diğer Alacaklar806.845 530.309İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 806.845 530.309Türev Araçlar46 0 0Stoklar10 34.826.930 27.957.430Canlı Varlıklar11 0 0Peşin Ödenmiş Giderler12 9.290.118 6.033.229Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 4.607.021 8.341.602Diğer Dönen Varlıklar29 2.126.109 2.385.122ARA TOPLAM199.262.951 166.128.128Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR199.262.951 166.128.128DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 273.158 273.158Ticari Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar6 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar8 0 0Diğer Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 0 0Türev Araçlar46 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 0 0Canlı Varlıklar11 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 9.115.000 9.115.000Maddi Duran Varlıklar14 41.068.455 39.493.893Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.100.000 2.100.000Şerefiye18 2.100.000 2.100.000Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 0 0Peşin Ödenmiş Giderler12 3.274.935 1.569.179Ertelenmiş Vergi Varlığı40 0 0Diğer Duran Varlıklar29 2.200 2.200TOPLAM DURAN VARLIKLAR55.833.748 52.553.430TOPLAM VARLIKLAR255.096.699 218.681.558KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar24 13.646.131 17.651.439Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları24 0 0Diğer Finansal Yükümlülükler24 19.785.219 7.506.542Ticari Borçlar14.757.115 10.171.771İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 106.389 111.142İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 14.650.726 10.060.629Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar6 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar187.306İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 188.555 187.306İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 0 0Türev Araçlar46 0 0Devlet Teşvik ve Yardımları23 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 558.807 179.204Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 4.590.703 7.832.615Kısa Vadeli Karşılıklar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar27 0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 5.212.855 3.106.617ARA TOPLAM60.056.989 47.810.464Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER60.056.989 47.810.464UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar24 0 0Diğer Finansal Yükümlülükler24 0 0Ticari Borçlar0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar6 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar8 0 0Diğer Borçlar0 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 0 0Türev Araçlar46 0 0Devlet Teşvik ve Yardımları23 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar3.672.904 2.579.044Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 3.672.904 2.579.044Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar25 0 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar40 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 1.838.119 2.004.161Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler29 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.511.023 4.583.205TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER65.568.012 52.393.669ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar170.826.112 149.234.988Ödenmiş Sermaye30 23.328.000 23.328.000Sermaye Düzeltme Farkları30 14.653 14.653Geri Alınmış Paylar (-)30 -274.235 -274.235Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)30 0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 16.161.944 17.404.349Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 17.809.903 18.503.796Diğer Kazançlar (Kayıplar)30 -1.647.959 -1.099.447Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Yabancı Para Çevrim Farkları30 0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)30 0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)30 0 0Diğer Kazançlar (Kayıplar)30 0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 3.616.609 3.616.609Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 105.145.611 47.414.469Net Dönem Karı veya Zararı30 22.833.530 57.731.143Kontrol Gücü Olmayan Paylar18.702.575 17.052.901TOPLAM ÖZKAYNAKLAR189.528.687 166.287.889TOPLAM KAYNAKLAR255.096.699 218.681.558Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 73.110.561 29.730.679Satışların Maliyeti31 -46.572.923 -16.561.125TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)26.537.638 13.169.554Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)26.537.638 13.169.554Genel Yönetim Giderleri28-33 -1.793.839 -1.351.693Pazarlama Giderleri28-33 -1.257.058 -630.551Araştırma ve Geliştirme Giderleri28-33 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 7.203.747 10.258.229Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.930.633 -3.572.314ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)28.759.855 17.873.225Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 921.451 35.111Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar35 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)29.681.306 17.908.336Finansman Giderleri24-37 -1.272.052 -2.502.632SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)28.409.254 15.405.704Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.856.400 -3.295.663Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -4.590.703 -3.195.n Sınıflandırılmayacaklar-4.259.328 2.697.367Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)38 -3.016.923 2.323.290Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-712.354 -113.226Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-530.051 487.303Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 -530.051 487.303Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.259.328 2.697.367TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.293.526 14.807.408Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.649.674 965.481Ana Ortaklık Payları18.643.852 13.841.927http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027976BIST