***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
11.11.2021 16:15
***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-30.09.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Gediz Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Yasal Zorunluluk
Mali Tablonun Verilme Tarihi
11/11/2021
Açıklamalar
Şirketimiz Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 01.01.2021 - 30.09.2021 dönemine ait SPK mevzuatına göre düzenlenmemiş olan, Gediz Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen Gelir Tablosu (solo) ek'te PDF olarak sunulmuştur. SAYGILARIMIZLA
GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977034
BIST
16:181.641
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 17,00
|Açılış
|: 1.622
|
|Önceki Kapanış
|: 1.624
|
1.644
En Düşük
1.621
16:189,9219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0804
|Açılış
|: 9,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
|
9,9744
En Düşük
9,8289
16:1811,3895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0916
|Açılış
|: 11,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
11,4577
En Düşük
11,2896
16:18592,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 5,72
|Açılış
|: 592,06
|
|Önceki Kapanış
|: 586,34
|
597,37
En Düşük
584,13
BIST En Aktif Hisseler16:18
|OZRDN
|8,47
|30.952.638
|% 10,00
|
|DOBUR
|102,30
|18.706.271
|% 10,00
|
|ATATP
|53,00
|86.910.059
|% 9,96
|
|DOAS
|41,52
|117.520.023
|% 9,96
|
|OYLUM
|8,85
|16.965.928
|% 9,94
|
|BASGZ
|17,29
|191.667.338
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,56
|89.144.937
|% -9,97
|
|DOGUB
|3,74
|2.107.246
|% -9,66
|
|SUMAS
|94,25
|492.565
|% -8,85
|
|TURGG
|132,00
|37.467.596
|% -8,71
|
|PETKM
|7,92
|6.693.281.957
|% 9,24
|
|GARAN
|10,68
|2.659.331.280
|% -0,47
|
|THYAO
|17,86
|1.464.145.310
|% -1,49
|
|TUPRS
|161,50
|967.315.677
|% 2,28
|
|KRDMD
|7,52
|967.258.366
|% 2,87
|
|PETKM
|7,92
|6.693.281.957
|% 9,24
|
|GARAN
|10,68
|2.659.331.280
|% -0,47
|
|YKBNK
|3,12
|625.973.847
|% -0,32
|
|ODAS
|1,52
|200.692.789
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,52
|967.258.366
|% 2,87
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9185
|9,9219
|% 0,82
|
|Euro
|11,3806
|11,3895
|% 0,81
|
|Sterlin
|13,2372
|13,3036
|% 0,61
|
|Frank
|10,7099
|10,7744
|% 0,35
|
|Riyal
|2,6345
|2,6477
|% 0,69
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|5,03
|
|Altın Gr.
|592
|592
|5,49
|
|Cumhuriyet
|3.916
|3.975
|44,00
|
|Tam
|3.897
|3.995
|42,92
|
|Yarım
|1.884
|1.933
|20,77
|
|Çeyrek
|945
|966
|10,38
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,91
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,93
|7,94
|0,13
|
|B. Petrol
|82,33
|82,33
|-0,31
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