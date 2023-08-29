***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
29.08.2023 16:52
***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.06.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 23.328.000,00 TL tutarındaki kısmı 2022 yılı Dönem Net Kârı hesabından karşılanmak üzere 23.328.000 TL'den 46.656.000,00 TL'na artırılması talebimize, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24.08.2023 tarih ve 49/1007 sayılı kararı ile uygun görüş verilmiştir. Kurulun, 29.08.2023 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-41455 sayılı üst yazısı 29.08.2023 tarihinde tarafımıza iletilmiştir. Sermaye Artırımına ilişkin duyuru 24.08.2023 tarih ve 2023/50 sayılı SPK Kurul Bülteninde yer almaktadır.Onaylı İhraç Belgesi ve Bilgi Yazısı ek'te PDF olarak sunulmuştur.
Yatrımcılarımıza saygı ile duyurulur.
Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190264
BIST
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17:597.907
En Düşük
|Değişim
|: -0,44%
|| -34,60
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.942
|
7.866
En Yüksek
8.014
17:5926,6144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1560
|Açılış
|: 26,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6500
|
26,6359
En Düşük
25,9709
17:5928,9249
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,2922
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
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28,9249
En Düşük
28,1807
17:591.653,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 19,54
|Açılış
|: 1.654,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.634,32
|
1.658,48
En Düşük
1.604,48
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ADEL
|604,10
|740.099.972
|% 10,00
|
|GUBRF
|344,40
|4.329.091.856
|% 10,00
|
|ULAS
|17,16
|28.400.564
|% 10,00
|
|KMPUR
|85,80
|987.841.647
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,70
|2.272.054
|% 10,00
|
|KENT
|427,10
|3.443.707
|% -9,99
|
|QNBFL
|276,30
|6.579.808
|% -9,97
|
|KTLEV
|55,80
|1.163.389.244
|% -9,93
|
|EGEPO
|18,85
|158.033.851
|% -9,89
|
|QNBFB
|103,00
|9.128.169
|% -9,25
|
|ISCTR
|22,16
|14.947.309.288
|% 8,52
|
|TUPRS
|142,20
|7.905.154.461
|% -3,13
|
|THYAO
|247,90
|7.146.630.032
|% -3,16
|
|KCHOL
|145,00
|6.719.904.141
|% 2,84
|
|ASTOR
|136,20
|6.660.933.802
|% 0,52
|
|ISCTR
|22,16
|14.947.309.288
|% 8,52
|
|SKBNK
|4,28
|1.417.725.206
|% 3,63
|
|EKGYO
|8,55
|2.616.615.894
|% 0,12
|
|YKBNK
|16,34
|4.815.771.173
|% -1,98
|
|ZOREN
|4,69
|1.047.116.806
|% -3,30
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,5904
|26,6282
|% 0,64
|
|Euro
|28,8018
|28,9385
|% 1,07
|
|Sterlin
|33,4848
|33,6527
|% 0,68
|
|Frank
|30,1282
|30,3097
|% 1,01
|
|Riyal
|7,0723
|7,1078
|% 0,53
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|14,28
|
|Altın Gr.
|1.657
|1.658
|23,31
|
|Cumhuriyet
|11.187
|11.356
|-27,00
|
|Tam
|11.014
|11.140
|54,00
|
|Yarım
|5.520
|5.592
|28,00
|
|Çeyrek
|2.753
|2.797
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,73
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|21,19
|21,21
|0,57
|
|B. Petrol
|84,19
|84,19
|0,32
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -62, 26 kaybederek (% -0.89 ) 6, 952
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISBTR, CRFSA, BYDNR, ADEL, ELITE, OFSYM, DURDO, KZGYO, CRDFA, OYLUM
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KTLEV, KENT, QNBFL, TETMT
-
17:59
MIPAZ, DIRIT, ULUFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MNDRS, KSTUR, EDIP değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında