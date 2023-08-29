***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi









***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.06.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 23.328.000,00 TL tutarındaki kısmı 2022 yılı Dönem Net Kârı hesabından karşılanmak üzere 23.328.000 TL'den 46.656.000,00 TL'na artırılması talebimize, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24.08.2023 tarih ve 49/1007 sayılı kararı ile uygun görüş verilmiştir. Kurulun, 29.08.2023 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-41455 sayılı üst yazısı 29.08.2023 tarihinde tarafımıza iletilmiştir. Sermaye Artırımına ilişkin duyuru 24.08.2023 tarih ve 2023/50 sayılı SPK Kurul Bülteninde yer almaktadır.Onaylı İhraç Belgesi ve Bilgi Yazısı ek'te PDF olarak sunulmuştur.Yatrımcılarımıza saygı ile duyurulur.Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190264BIST