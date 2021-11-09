***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.11.2021 18:28
***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 09.11.2021 Tarih ve 2021-22 sayılı kararı ile
Şirketimizce, bir taraftan ülkemizin temiz enerji üretimine destek olmak, doğayı korumak ve karbon nötr hedefine katkı sağlamak, diğer taraftan maliyet tasarrufu ve verimliliğimizi artırmak amacıyla temiz enerji projesi kapsamında, üretim tesislerimizin çatılarına Güneş Enerji Santrali (GES) kurulmasının yatırım kararını almıştır.
GES yatırımına ilişkin, prosedür başvurularının gerçekleştirilmesi, fabrikanın çatı panellerinin demontaj ve montajı tesisi ve ihtiyaç duyulan tüm işlerle ilgili olarak, araştırmaların yapılması ile firmalarla gerçekleştirilecek sözleşmelerin imzalanması konularında Yönetim Kurulu Başkanı'nın ve Genel Müdür'ün yetkili kılınmalarına,
Yönetim Kurulumuzca Oybirliği ile karar verilmiştir.
Gelişmeler oldukça KAP açıklamaları yapılmaya devam edilecektir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976418
BIST
18:051.616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 7,10
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.631
En Düşük
1.605
18:059,7276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0500
|Açılış
|: 9,7180
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
18:0511,2801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0577
|Açılış
|: 11,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
18:05570,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,54
|Açılış
|: 570,16
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
572,39
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SUMAS
|94,05
|622.342
|% 10,00
|
|TSPOR
|6,18
|28.121.188
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|18.029.949
|% 9,95
|
|PRKAB
|30,16
|245.948.810
|% 8,02
|
|GSDDE
|4,24
|43.762.886
|% 7,07
|
|KRGYO
|6,12
|108.515.675
|% -10,00
|
|KARYE
|13,00
|178.802.633
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|362.910.086
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|39.610.186
|% -9,90
|
|INVEO
|28,60
|18.808.891
|% -9,49
|
|PETKM
|7,26
|5.366.206.707
|% 6,45
|
|GARAN
|10,58
|3.437.261.871
|% -1,86
|
|THYAO
|18,16
|2.975.100.765
|% 0,61
|
|SISE
|9,29
|2.021.843.970
|% 3,57
|
|SASA
|32,18
|1.473.356.596
|% 5,51
|
|PETKM
|7,26
|5.366.206.707
|% 6,45
|
|YKBNK
|3,09
|1.423.150.971
|% 1,64
|
|ODAS
|1,55
|568.927.810
|% 4,73
|
|GARAN
|10,58
|3.437.261.871
|% -1,86
|
|EKGYO
|2,12
|650.139.663
|% 0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7206
|9,7252
|% 0,49
|
|Euro
|11,2692
|11,2789
|% 0,50
|
|Sterlin
|13,1135
|13,1793
|% 0,17
|
|Frank
|10,5890
|10,6528
|% 0,34
|
|Riyal
|2,5827
|2,5957
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|1,83
|
|Altın Gr.
|570
|570
|2,47
|
|Cumhuriyet
|3.783
|3.840
|13,00
|
|Tam
|3.760
|3.854
|9,11
|
|Yarım
|1.817
|1.865
|4,40
|
|Çeyrek
|912
|932
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,19
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|7,54
|7,55
|-0,07
|
|B. Petrol
|83,73
|83,73
|0,30
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 59 artarak (% 1.18 ) 1, 768
-
17:59XU100
Endeks 1, 622 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 86 üstünde . İşlem hacmi 31, 662.00 milyon TL de
-
17:59NATEN
Yüzde 4.94 oranında artışla 36.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 167, 247 adet işlem
-
17:58SASA
Yüzde 5.70 oranında artışla 32.24 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 849, 727 adet işlem
-
17:57PRKAB
Yüzde 9.74 oranında artışla 30.64 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 135, 273 adet işlem