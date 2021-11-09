***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 09.11.2021 Tarih ve 2021-22 sayılı kararı ileŞirketimizce, bir taraftan ülkemizin temiz enerji üretimine destek olmak, doğayı korumak ve karbon nötr hedefine katkı sağlamak, diğer taraftan maliyet tasarrufu ve verimliliğimizi artırmak amacıyla temiz enerji projesi kapsamında, üretim tesislerimizin çatılarına Güneş Enerji Santrali (GES) kurulmasının yatırım kararını almıştır.GES yatırımına ilişkin, prosedür başvurularının gerçekleştirilmesi, fabrikanın çatı panellerinin demontaj ve montajı tesisi ve ihtiyaç duyulan tüm işlerle ilgili olarak, araştırmaların yapılması ile firmalarla gerçekleştirilecek sözleşmelerin imzalanması konularında Yönetim Kurulu Başkanı'nın ve Genel Müdür'ün yetkili kılınmalarına,Yönetim Kurulumuzca Oybirliği ile karar verilmiştir.Gelişmeler oldukça KAP açıklamaları yapılmaya devam edilecektir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976418BIST