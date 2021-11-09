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***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.11.2021 18:28
***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirketimiz Yönetim Kurulunun 09.11.2021 Tarih ve 2021-22 sayılı kararı ile
Şirketimizce, bir taraftan ülkemizin temiz enerji üretimine destek olmak, doğayı korumak ve  karbon nötr hedefine katkı sağlamak, diğer taraftan maliyet tasarrufu ve verimliliğimizi artırmak amacıyla temiz enerji projesi kapsamında, üretim tesislerimizin çatılarına Güneş Enerji Santrali (GES) kurulmasının yatırım kararını almıştır. 
GES yatırımına ilişkin, prosedür başvurularının gerçekleştirilmesi, fabrikanın çatı panellerinin demontaj ve montajı tesisi ve ihtiyaç duyulan tüm işlerle ilgili olarak, araştırmaların yapılması ile  firmalarla gerçekleştirilecek sözleşmelerin imzalanması konularında Yönetim Kurulu Başkanı'nın ve Genel Müdür'ün yetkili kılınmalarına,
 
Yönetim Kurulumuzca Oybirliği ile karar verilmiştir.
Gelişmeler oldukça KAP açıklamaları yapılmaya devam edilecektir.
               Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
            Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976418


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