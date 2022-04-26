***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.04.2022 18:26
***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.11.2021 - 22.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Gediz Plastik Petrol Turizm Taş.San ve Tic.A.Ş'nin 22.03.2022 tarihinde KAP açıklamasında GES yatırımı için Çağrı Mektubu alındığı Kamuya duyurulmuş bulunmaktaydı.
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na Elektrik Enerjisi Üretim (GES) amacıyla komple yeni yatırım olarak yapmış olduğumuz başvuru, 26.04.2022 belge tarihi ve 535904 belge numarası ile onaylanmıştır.
2.26 MW kapasitesine sahip 21.930.196,00 TL sabit yatırım tutarını oluşturan bölgesel teşvik 20.04.2022 – 20.04.2025 tarihleri aralığını kapsamaktadır.
Teşvik %70 vergi indirimi, %30 Yatırıma Katkı Oranı, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV istisnası ve Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteklerini içermektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024031
BIST
18:052.418
En Yüksek
|Değişim
|: -2,59%
|| -64,30
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.402
18:0514,7979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0302
|Açılış
|: 14,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
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14,8120
En Düşük
14,7663
18:0515,7917
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0420
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7596
18:05905,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 3,77
|Açılış
|: 905,58
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
909,71
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGHL
|31,02
|5.961.951
|% 10,00
|
|KAPLM
|64,90
|18.727.605
|% 10,00
|
|ACSEL
|43,12
|69.654.206
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|3.902.557
|% 9,99
|
|UFUK
|23,60
|1.225.029
|% 9,97
|
|KGYO
|4,62
|22.943.756
|% -9,94
|
|LIDFA
|5,72
|40.810.911
|% -9,92
|
|TSPOR
|5,82
|288.831.326
|% -9,91
|
|EUHOL
|2,83
|4.638.772
|% -9,87
|
|GSDDE
|3,99
|49.673.460
|% -9,52
|
|THYAO
|39,10
|7.191.927.583
|% -1,26
|
|KRDMD
|14,65
|3.199.278.518
|% -2,72
|
|GARAN
|14,98
|2.203.916.595
|% 0,07
|
|SISE
|17,61
|2.145.059.631
|% -1,78
|
|YKBNK
|4,94
|2.047.778.882
|% -3,70
|
|EKGYO
|2,60
|1.458.055.958
|% -5,80
|
|YKBNK
|4,94
|2.047.778.882
|% -3,70
|
|ODAS
|2,37
|873.137.913
|% -4,44
|
|TSKB
|1,91
|429.348.745
|% -4,02
|
|KRDMD
|14,65
|3.199.278.518
|% -2,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7941
|14,7979
|% 0,20
|
|Euro
|15,7761
|15,7917
|% -0,27
|
|Sterlin
|18,6241
|18,7175
|% -0,80
|
|Frank
|15,3536
|15,4461
|% 0,10
|
|Riyal
|3,9334
|3,9531
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|4,47
|
|Altın Gr.
|905
|906
|3,65
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|38,63
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|18,69
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,53
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,21
|-0,03
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,96
|
Seans Raporu
18:05
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17:57HALKB
Yüzde -5.87 oranında düşüşle 5.45 lira fiyatla işlem gören hissede 131, 034, 391 adet işlem
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17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -78, 77 kaybederek (% -2.83 ) 2, 703
-
17:55
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, VAKKO, EUHOL
-
17:55XU100
Endeks 2, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 66 altında . İşlem hacmi 44, 861.00 milyon TL de