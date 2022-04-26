Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.04.2022 18:26
***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.11.2021 - 22.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Bağlı ortaklığımız Gediz Plastik Petrol Turizm Taş.San ve Tic.A.Ş'nin 22.03.2022 tarihinde KAP açıklamasında GES yatırımı için Çağrı Mektubu alındığı Kamuya duyurulmuş bulunmaktaydı.
  T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na Elektrik Enerjisi Üretim (GES) amacıyla komple yeni yatırım olarak yapmış olduğumuz başvuru, 26.04.2022 belge tarihi ve 535904 belge numarası ile onaylanmıştır.
 
2.26 MW kapasitesine sahip 21.930.196,00 TL sabit yatırım tutarını oluşturan bölgesel teşvik 20.04.2022 – 20.04.2025 tarihleri aralığını kapsamaktadır.
Teşvik %70 vergi indirimi, %30 Yatırıma Katkı Oranı, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV istisnası ve Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteklerini içermektedir.   
 
                
    Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024031


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.418
Değişim :  -2,59% |  -64,30
Açılış :  2.498  
Önceki Kapanış :  2.483  
En Yüksek
2.510 En Düşük
2.402
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGHL 31,02 5.961.951 % 10,00  
KAPLM 64,90 18.727.605 % 10,00  
ACSEL 43,12 69.654.206 % 10,00  
OTTO 33,90 3.902.557 % 9,99  
UFUK 23,60 1.225.029 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,7941 14,7979 % 0,20  
Euro 15,7761 15,7917 % -0,27  
Sterlin 18,6241 18,7175 % -0,80  
Frank 15,3536 15,4461 % 0,10  
Riyal 3,9334 3,9531 % 0,13  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.902 1.902 4,47  
Altın Gr. 905 906 3,65  
Cumhuriyet 6.044 6.136 37,00  
Tam 6.018 6.168 38,63  
Yarım 2.909 2.984 18,69  
Çeyrek 1.459 1.492 9,34  
Gümüş.Ons 23,51 23,53 -0,10  
Gümüş Gr. 11,20 11,21 -0,03  
B. Petrol 104 104 1,96  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru