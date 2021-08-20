***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirket sermayesinin karpayından %100 bedelsiz artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu bülteninde yayınlanması hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 35.000.000Mevcut Sermaye (TL) 11.664.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 23.328.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREGDZA00023 116.640 116.640,000 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGDZA00023 NâmaB Grubu, GEDZA, TREGDZA00015 11.547.360 11.547.360,000 100,00000 B Grubu B Grubu, GEDZA, TREGDZA00015 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 11.664.000 11.664.000,000 100,00000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 09.07.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 19.08.2021SPK Başvuru Tarihi 09.07.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 19.08.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞİrketimiz çıkarılmış sermayesinin karpayından % 100 oranında bedelsiz artırılması için yaptığımız başvurumuza, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.08.2021 tarih ve 2021/41 sayılı bülteninde gerekli iznin verildiği açıklanmıştır.Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.SaygılarımızlaGEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959588BIST