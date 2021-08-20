***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
20.08.2021 09:27
***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirket sermayesinin karpayından %100 bedelsiz artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu bülteninde yayınlanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 35.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 11.664.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 23.328.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGDZA00023 116.640 116.640,000 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGDZA00023 Nâma
B Grubu, GEDZA, TREGDZA00015 11.547.360 11.547.360,000 100,00000 B Grubu B Grubu, GEDZA, TREGDZA00015 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 11.664.000 11.664.000,000 100,00000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 09.07.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 19.08.2021
SPK Başvuru Tarihi 09.07.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 19.08.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şİrketimiz çıkarılmış sermayesinin karpayından % 100 oranında bedelsiz artırılması için yaptığımız başvurumuza, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.08.2021 tarih ve 2021/41 sayılı bülteninde gerekli iznin verildiği açıklanmıştır.
Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla
GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959588
BIST