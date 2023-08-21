***GEDZA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.08.2023 17:23
***GEDZA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 21.08.2023
İlgili Şirketler GEDZA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Gediz Madencilik A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187692
BIST
'
18:007.794
En Düşük
|Değişim
|: 3,74%
|| 281,11
|Açılış
|: 7.446
|
|Önceki Kapanış
|: 7.513
|
7.412
En Yüksek
7.820
18:0027,1687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0998
|Açılış
|: 27,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1750
|
27,2081
En Düşük
27,0300
18:0029,6066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1329
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,6757
En Düşük
29,1877
18:001.647,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,41
|Açılış
|: 1.647,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,53
|
1.658,50
En Düşük
1.642,15
BIST En Aktif Hisseler18:00
|TUPRS
|139,70
|10.767.536.504
|% 10,00
|
|ANSGR
|35,86
|296.773.950
|% 10,00
|
|CVKMD
|441,30
|964.112.452
|% 10,00
|
|ULKER
|53,35
|953.074.232
|% 10,00
|
|TATEN
|29,92
|7.598.812
|% 10,00
|
|INGRM
|956,70
|63.307.990
|% -10,00
|
|AVHOL
|109,10
|246.670.399
|% -9,98
|
|RUBNS
|42,72
|809.722.860
|% -9,49
|
|BRMEN
|3,32
|1.245.525
|% -7,78
|
|CMENT
|124,00
|3.352.459
|% -7,05
|
|EREGL
|44,98
|12.386.616.386
|% 7,35
|
|THYAO
|258,70
|11.750.775.225
|% 2,90
|
|TUPRS
|139,70
|10.767.536.504
|% 10,00
|
|AKBNK
|28,36
|7.560.453.608
|% -1,05
|
|TTKOM
|23,20
|6.538.483.621
|% 6,91
|
|YKBNK
|16,02
|6.079.341.848
|% 0,75
|
|SKBNK
|4,04
|1.434.147.757
|% 0,50
|
|EKGYO
|9,03
|2.991.770.938
|% 5,61
|
|TTKOM
|23,20
|6.538.483.621
|% 6,91
|
|EREGL
|44,98
|12.386.616.386
|% 7,35
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1632
|27,1687
|% 0,37
|
|Euro
|29,5887
|29,6066
|% 0,45
|
|Sterlin
|34,4762
|34,6491
|% 0,31
|
|Frank
|30,7293
|30,9144
|% 0,52
|
|Riyal
|7,2212
|7,2574
|% 0,33
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.887
|-2,81
|
|Altın Gr.
|1.647
|1.648
|3,03
|
|Cumhuriyet
|11.372
|11.543
|47,00
|
|Tam
|11.102
|11.192
|64,00
|
|Yarım
|5.568
|5.622
|33,00
|
|Çeyrek
|2.776
|2.811
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,01
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|20,04
|20,06
|0,25
|
|B. Petrol
|84,89
|84,89
|0,07
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:58XU100
Endeks 7, 804 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 87 üstünde . İşlem hacmi 157, 485.00 milyon TL de
-
17:58PAPIL
Yüzde 9.95 oranında artışla 34.04 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 110, 078 adet işlem
-
17:57TEZOL
Yüzde 7.26 oranında artışla 20.38 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 465, 180 adet işlem
-
17:55GSDHO
Yüzde 7.72 oranında artışla 5.16 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 444, 792 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, TCELL, BIMAS