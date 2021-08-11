***GENIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.08.2021 17:33
***GENIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GENIL]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GENIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957315
BIST
17:281.418
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -19,00
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.415
17:288,6582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0596
|Açılış
|: 8,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6817
En Düşük
8,4782
17:2810,1749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0812
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1907
En Düşük
10,0616
17:28485,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 7,47
|Açılış
|: 485,03
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
486,08
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler17:26
|MARKA
|5,06
|3.119.556
|% 10,00
|
|DOBUR
|17,83
|3.371.259
|% 9,99
|
|DERIM
|10,58
|20.005.769
|% 9,98
|
|VKING
|6,29
|13.163.448
|% 9,97
|
|KLKIM
|14,06
|253.134.510
|% 9,93
|
|KTSKR
|38,58
|98.624.741
|% -9,99
|
|ISBIR
|4.325,00
|1.432.235
|% -9,99
|
|RODRG
|16,06
|12.622.934
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,63
|373.382
|% -9,93
|
|ALMAD
|1,56
|694.963
|% -8,77
|
|KRDMD
|8,03
|1.880.382.998
|% 0,25
|
|GARAN
|9,07
|1.297.760.700
|% -0,44
|
|SISE
|8,36
|1.071.736.751
|% -0,36
|
|EREGL
|19,20
|1.057.151.209
|% -2,59
|
|GENIL
|16,41
|941.677.222
|% 4,32
|
|KRDMD
|8,03
|1.880.382.998
|% 0,25
|
|YKBNK
|2,43
|419.204.997
|% -2,41
|
|GARAN
|9,07
|1.297.760.700
|% -0,44
|
|SISE
|8,36
|1.071.736.751
|% -0,36
|
|EKGYO
|1,84
|230.434.450
|% -0,54
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6629
|8,6662
|% 0,79
|
|Euro
|10,1626
|10,1742
|% 0,80
|
|Sterlin
|11,9606
|12,0206
|% 0,93
|
|Frank
|9,3586
|9,4149
|% 0,96
|
|Riyal
|2,3021
|2,3136
|% 0,81
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|12,91
|
|Altın Gr.
|485
|485
|7,68
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|53,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|53,06
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|25,67
|
|Çeyrek
|778
|795
|12,83
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,45
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,08
|
|B. Petrol
|69,98
|69,98
|-0,65
|
Seans Raporu
17:26
daha fazla
-
17:37IDGYO
Yüzde -9.93 oranında düşüşle 3.63 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 860 adet işlem
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17:36KTSKR
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 38.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 447, 988 adet işlem
-
17:33PENGD
Yüzde -4.60 oranında düşüşle 3.11 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 027, 816 adet işlem
-
17:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 31 kaybederek (% -1.28 ) 1, 254
-
17:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, KARYE, KLKIM, MARKA, VKING, DERIM, DENGE, DAGI, SELGD