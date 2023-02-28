***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu
28.02.2023 18:23
***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Lal Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
2023 SPM- GENIL 057
Rapor Tarihi
28.02.2023
Açıklamalar
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. bağlı ortaklığı Elixir İlaç Araştırma ve Geliştirme A.Ş.'ye ait makine ve teçhizat değerleme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117731
BIST
18:055.237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 39,89
|Açılış
|: 5.229
|
|Önceki Kapanış
|: 5.197
|
5.266
En Düşük
5.180
18:0518,8838
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0033
|Açılış
|: 19,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1300
|
18,9166
En Düşük
18,7946
18:0520,0248
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0138
|Açılış
|: 20,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,1035
En Düşük
19,9370
18:051.110,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 6,50
|Açılış
|: 1.109,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,53
|
1.110,46
En Düşük
1.096,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|52,80
|3.335.508
|% 10,00
|
|SELGD
|5,94
|2.857.302
|% 10,00
|
|PCILT
|31,28
|61.694.255
|% 9,99
|
|PRKME
|17,62
|48.131.798
|% 9,99
|
|KENT
|207,00
|3.447.395
|% 9,99
|
|METUR
|4,90
|53.313.609
|% -7,89
|
|FMIZP
|141,00
|40.650.029
|% -6,13
|
|MMCAS
|4,61
|184.681
|% -5,92
|
|EUYO
|5,24
|4.397.003
|% -5,92
|
|NIBAS
|22,92
|496.919.252
|% -5,52
|
|KRDMD
|22,54
|6.964.288.393
|% 2,64
|
|THYAO
|143,60
|6.513.675.927
|% 0,14
|
|OYAKC
|50,70
|5.713.552.627
|% 4,93
|
|EREGL
|44,10
|5.650.083.476
|% 0,14
|
|KOZAL
|24,46
|5.622.534.445
|% -0,65
|
|EKGYO
|8,39
|2.913.286.815
|% -1,76
|
|KRDMD
|22,54
|6.964.288.393
|% 2,64
|
|KOZAL
|24,46
|5.622.534.445
|% -0,65
|
|AKBNK
|17,50
|3.839.236.396
|% 1,04
|
|YKBNK
|10,01
|2.073.214.487
|% 1,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8794
|18,8854
|% -0,01
|
|Euro
|20,0076
|20,0165
|% -0,11
|
|Sterlin
|22,7731
|22,8873
|% 0,31
|
|Frank
|20,0608
|20,1816
|% -0,16
|
|Riyal
|5,0165
|5,0416
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.109
|1.109
|5,86
|
|Cumhuriyet
|7.438
|7.550
|-29,00
|
|Tam
|7.519
|7.595
|22,00
|
|Yarım
|3.673
|3.717
|11,00
|
|Çeyrek
|1.837
|1.858
|5,00
|
|Gümüş Gr.
|12,65
|12,66
|0,15
|
Seans Raporu
18:05
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17:59CIMSA
Yüzde -4.71 oranında düşüşle 121.50 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 314, 742 adet işlem
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17:58GENTS
Yüzde -3.51 oranında düşüşle 6.04 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 902, 424 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, KRDMD, TOASO
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 99 kaybederek (% -0.28 ) 4, 651
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKME, MEGAP, PCILT, PINSU, RODRG, SANKO, IDGYO, ALFAS, LINK, YAPRK