***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 2.968.046.237 1.560.899.446 1.736.274.109 754.657.798Satışların Maliyeti19 -2.427.649.150 -1.323.473.893 -1.450.917.280 -642.774.547TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)540.397.087 237.425.553 285.356.829 111.883.251BRÜT KAR (ZARAR)540.397.087 237.425.553 285.356.829 111.883.251Genel Yönetim Giderleri20a -63.563.188 -34.098.576 -33.575.201 -18.613.948Pazarlama Giderleri20b -111.314.546 -42.929.672 -62.441.948 -22.091.432Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21a 117.833.470 25.899.049 97.273.544 11.167.563Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21b -116.123.580 -22.625.653 -53.935.089 -8.506.038ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)367.229.243 163.670.701 232.678.135 73.839.396Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22a 7.406.477 1.363.592 6.190.104 1.107.694Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22b -115.136 0 -115.136 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)374.520.584 165.034.293 238.753.103 74.947.090Finansman Gelirleri23a 97.464.821 3.408.101 49.551.779 -1.681.218Finansman Giderleri23b -26.418.387 -16.928.083 -11.479.894 -6.001.842SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)445.567.018 151.514.311 276.824.988 67.264.030Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-28.336.723 -17.443.341 -27.300.443 -14.946.922Dönem Vergi (Gideri) Geliri24a -16.532.056 -17.629.573 -18.679.793 -14.978.510Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24b -11.804.667 186.232 -8.620.650 31.588SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)417.230.295 134.070.970 249.524.545 52.317.108DÖNEM KARI (ZARARI)417.230.295 134.070.970 249.524.545 52.317.108Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-347.582 -51.650 31.183 1.194.651Ana Ortaklık Payları417.577.877 134.122.620 249.493.362 51.122.457Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 1,39000000 0,54000000 1,00000000 0,20000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI212.640.476 -1.417.023Dönem Karı (Zararı)417.230.295 134.070.970Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler42.861.865 44.987.351Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,15 28.204.934 20.745.343Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.017.405 -3.469.169Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -558.430 -2.204.496Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 2.575.835 -1.264.673Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.599.332 1.822.388Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 -2.884.413 1.523.764Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 9.483.745 298.624Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-15.232.916 6.068.114Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21,23 -15.970.806 5.654.599Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21,23 3.911.762 -517.169Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri21 -3.173.872 -128.893Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri21 0 1.059.577Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler18.274.864 3.219.005Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40.232.712 17.443.341Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-6.494.513 -187.123Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler21 -6.494.513 -187.123İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler21 -30.739.953 -654.548İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-138.531.004 -172.737.912Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-146.380.442 -29.299.765Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.914.011 -94.611.636Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler312.178.937 88.845.455Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-34.909.048 -52.429.180Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-325.720.062 -100.216.123Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler59.462.138 7.340.453Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)751.484 7.632.884Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları321.561.156 6.320.409Ödenen Temettüler-110.000.000 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)974.891 -2.979.974Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)16,17 104.429 -4.757.458YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-156.521.489 -44.793.782İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları1.663.500 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.489.355 187.123Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.489.355 187.123Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-125.552.667 -44.981.142Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -99.991.114 -30.038.515Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -25.561.553 -14.942.627Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.723.760 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-43.845.437 0Alınan Faiz0 237FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.206.291 -3.897.752Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri2.940.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-15.377.190Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.164.006.159 257.213.228Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-906.292.261 -250.747.998Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-239.018.342 -5.543.822Ödenen Faiz-3.911.762 -8.276.092Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)3.799.687 516.932YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)59.325.278 -50.108.557NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)59.325.278 -50.108.557DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ519.439.682 58.650.155DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ578.764.960 8.541.598Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 578.764.960 519.439.682Finansal Yatırımlar12.a 30.739.953 0Ticari Alacaklar344.266.834 194.154.090İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6.a, 7.a 3.658.867 2.887.702İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7.a 340.607.967 191.266.388Diğer Alacaklar60.440.351 63.695.067İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6.b, 8.a 45.339.502 39.871.618İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8.a 15.100.849 23.823.449Stoklar9 278.817.389 593.572.161Peşin Ödenmiş Giderler10.a 72.522.807 46.532.243Diğer Dönen Varlıklar11 41.205.204 46.158.304ARA TOPLAM1.406.757.498 1.463.551.547TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.406.757.498 1.463.551.547DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar12.b 103.276.535 104.940.035Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 70.123.024 27.506.834Maddi Duran Varlıklar14 506.913.534 432.998.692Maddi Olmayan Duran Varlıklar87.112.922 67.169.386Diğer Haklar15 87.112.922 67.169.386Peşin Ödenmiş Giderler10.b 31.527.764 22.609.280Ertelenmiş Vergi Varlığı24.b 2.848.398 645.078TOPLAM DURAN VARLIKLAR801.802.177 655.869.305TOPLAM VARLIKLAR2.208.559.675 2.119.420.852KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 41.575.133 77.463.423İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar41.575.133 77.463.423Banka Kredileri5 32.759.642 66.554.495Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 8.815.491 10.908.928Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 106.192.593 45.072.504Ticari Borçlar284.966.712 610.686.774İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6.c, 7.b 6.321.153 4.473.402İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7.b 278.645.559 606.213.372Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17.a 17.326.635 6.662.706Diğer Borçlar26.355.205 23.380.041İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6.d, 8.b 19.630.938 9.830.634İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8.b 6.724.267 13.549.407Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)60.160.003 11.783.244İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.c 1.345.064 593.580İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.c 58.814.939 11.189.664Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24.a 18.927.713 2.395.657Kısa Vadeli Karşılıklar23.815.760 17.540.486Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17.b 3.477.955 7.329.483Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16.b 20.337.805 10.211.003Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.987 0ARA TOPLAM579.325.741 794.984.835TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER579.325.741 794.984.835UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar27.732.294 30.380.070İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar27.732.294 30.380.070Banka Kredileri5 3.348.879 17.147.815Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 24.383.415 11.424.038Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar8.c 0 1.808.217Uzun Vadeli Karşılıklar9.063.595 7.180.406Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17.c 9.063.595 7.180.406Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24.b 16.489.779 2.654.074TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER53.285.668 40.214.550TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER632.611.409 835.199.385ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.573.381.485 1.281.320.646Ödenmiş Sermaye18.a 300.000.000 300.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-21.806.490 -6.429.300Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18.d 474.072.440 474.072.440Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)98.498.254 99.088.566Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18.b 70.914.416 30.907.421Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18.c 234.124.988 72.836.149Net Dönem Karı veya Zararı417.577.877 310.845.370Kontrol Gücü Olmayan Paylar2.566.781 2.900.821TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.575.948.266 1.284.221.467TOPLAM KAYNAKLAR2.208.559.675 2.119.420.852Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 106.661.760 -4.047.533 102.614.227 2.979.566 193.080.794 208.235.298 556.909.885 451.203 557.361.088Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler21.498.555 186.736.743 -208.235.298 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-509.306 -509.306 134.122.620 133.613.314 -35.815 133.577.499Dönem Karı (Zararı)-51.650 134.070.970Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-509.306 -509.306 15.835 -493.471Sermaye Arttırımı200.000.000 -200.000.000 2.940.000 2.940.000Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-102.075.000 -102.075.000 -102.075.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler250.000.000 106.661.760 -4.556.839 102.104.921 24.478.121 77.742.537 134.122.620 588.448.199 3.355.388 591.803.587Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000.000 -6.429.300 474.072.440 105.138.848 -6.050.282 99.088.566 30.907.421 72.836.149 310.845.370 1.281.320.646 2.900.821 1.284.221.467Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler310.845.370 -310.845.370 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-590.312 -590.312 417.577.877 416.987.565 -334.040 416.653.525Dönem Karı (Zararı)417.577.877 417.577.877 -347.582 417.230.295Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-590.312 -590.312 -590.312 13.542 -576.770Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları40.006.995 -150.006.995 -110.000.000 -110.000.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-15.377.190 -15.377.190 -15.377.190Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer Katkıları450.464 450.464 450.464Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler300.000.000 -21.806.490 474.072.440 105.138.848 -6.640.594 98.498.254 70.914.416 234.124.988 417.577.877 1.573.381.485 2.566.781 1.575.948.266Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)417.230.295 134.070.970 249.524.545 52.317.108DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-576.770 -493.471 538.002 -108.505Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17.c -749.052 -681.164 698.704 -349.832Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler172.282 187.693 -160.702 241.327Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24.b 172.282 187.693 -160.702 241.327Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-576.770 -493.471 538.002 -108.505TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)416.653.525 133.577.499 250.062.547 52.208.603Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-334.040 -35.815 26.183 1.215.438Ana Ortaklık Payları416.987.565 133.613.314 250.036.364 50.993.165http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056118BIST