***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
16.08.2022 21:50
***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 2.968.046.237 1.560.899.446 1.736.274.109 754.657.798
Satışların Maliyeti
19 -2.427.649.150 -1.323.473.893 -1.450.917.280 -642.774.547
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
540.397.087 237.425.553 285.356.829 111.883.251
BRÜT KAR (ZARAR)
540.397.087 237.425.553 285.356.829 111.883.251
Genel Yönetim Giderleri
20a -63.563.188 -34.098.576 -33.575.201 -18.613.948
Pazarlama Giderleri
20b -111.314.546 -42.929.672 -62.441.948 -22.091.432
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21a 117.833.470 25.899.049 97.273.544 11.167.563
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21b -116.123.580 -22.625.653 -53.935.089 -8.506.038
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
367.229.243 163.670.701 232.678.135 73.839.396
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22a 7.406.477 1.363.592 6.190.104 1.107.694
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22b -115.136 0 -115.136 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
374.520.584 165.034.293 238.753.103 74.947.090
Finansman Gelirleri
23a 97.464.821 3.408.101 49.551.779 -1.681.218
Finansman Giderleri
23b -26.418.387 -16.928.083 -11.479.894 -6.001.842
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
445.567.018 151.514.311 276.824.988 67.264.030
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-28.336.723 -17.443.341 -27.300.443 -14.946.922
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24a -16.532.056 -17.629.573 -18.679.793 -14.978.510
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24b -11.804.667 186.232 -8.620.650 31.588
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
417.230.295 134.070.970 249.524.545 52.317.108
DÖNEM KARI (ZARARI)
417.230.295 134.070.970 249.524.545 52.317.108
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-347.582 -51.650 31.183 1.194.651
Ana Ortaklık Payları
417.577.877 134.122.620 249.493.362 51.122.457
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 1,39000000 0,54000000 1,00000000 0,20000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
212.640.476 -1.417.023
Dönem Karı (Zararı)
417.230.295 134.070.970
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
42.861.865 44.987.351
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15 28.204.934 20.745.343
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.017.405 -3.469.169
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -558.430 -2.204.496
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 2.575.835 -1.264.673
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.599.332 1.822.388
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -2.884.413 1.523.764
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 9.483.745 298.624
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-15.232.916 6.068.114
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21,23 -15.970.806 5.654.599
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21,23 3.911.762 -517.169
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 -3.173.872 -128.893
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 0 1.059.577
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
18.274.864 3.219.005
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40.232.712 17.443.341
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.494.513 -187.123
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -6.494.513 -187.123
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -30.739.953 -654.548
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-138.531.004 -172.737.912
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-146.380.442 -29.299.765
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.914.011 -94.611.636
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
312.178.937 88.845.455
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-34.909.048 -52.429.180
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-325.720.062 -100.216.123
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
59.462.138 7.340.453
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
751.484 7.632.884
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
321.561.156 6.320.409
Ödenen Temettüler
-110.000.000 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
974.891 -2.979.974
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
16,17 104.429 -4.757.458
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-156.521.489 -44.793.782
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
1.663.500 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.489.355 187.123
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.489.355 187.123
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-125.552.667 -44.981.142
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -99.991.114 -30.038.515
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -25.561.553 -14.942.627
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.723.760 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-43.845.437 0
Alınan Faiz
0 237
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.206.291 -3.897.752
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
2.940.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-15.377.190
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.164.006.159 257.213.228
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-906.292.261 -250.747.998
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-239.018.342 -5.543.822
Ödenen Faiz
-3.911.762 -8.276.092
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.799.687 516.932
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
59.325.278 -50.108.557
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
59.325.278 -50.108.557
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
519.439.682 58.650.155
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
578.764.960 8.541.598
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 578.764.960 519.439.682
Finansal Yatırımlar
12.a 30.739.953 0
Ticari Alacaklar
344.266.834 194.154.090
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6.a, 7.a 3.658.867 2.887.702
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.a 340.607.967 191.266.388
Diğer Alacaklar
60.440.351 63.695.067
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6.b, 8.a 45.339.502 39.871.618
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.a 15.100.849 23.823.449
Stoklar
9 278.817.389 593.572.161
Peşin Ödenmiş Giderler
10.a 72.522.807 46.532.243
Diğer Dönen Varlıklar
11 41.205.204 46.158.304
ARA TOPLAM
1.406.757.498 1.463.551.547
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.406.757.498 1.463.551.547
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
12.b 103.276.535 104.940.035
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 70.123.024 27.506.834
Maddi Duran Varlıklar
14 506.913.534 432.998.692
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
87.112.922 67.169.386
Diğer Haklar
15 87.112.922 67.169.386
Peşin Ödenmiş Giderler
10.b 31.527.764 22.609.280
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24.b 2.848.398 645.078
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
801.802.177 655.869.305
TOPLAM VARLIKLAR
2.208.559.675 2.119.420.852
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 41.575.133 77.463.423
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
41.575.133 77.463.423
Banka Kredileri
5 32.759.642 66.554.495
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 8.815.491 10.908.928
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 106.192.593 45.072.504
Ticari Borçlar
284.966.712 610.686.774
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6.c, 7.b 6.321.153 4.473.402
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.b 278.645.559 606.213.372
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17.a 17.326.635 6.662.706
Diğer Borçlar
26.355.205 23.380.041
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6.d, 8.b 19.630.938 9.830.634
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.b 6.724.267 13.549.407
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
60.160.003 11.783.244
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.c 1.345.064 593.580
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.c 58.814.939 11.189.664
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24.a 18.927.713 2.395.657
Kısa Vadeli Karşılıklar
23.815.760 17.540.486
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17.b 3.477.955 7.329.483
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16.b 20.337.805 10.211.003
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.987 0
ARA TOPLAM
579.325.741 794.984.835
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
579.325.741 794.984.835
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
27.732.294 30.380.070
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
27.732.294 30.380.070
Banka Kredileri
5 3.348.879 17.147.815
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 24.383.415 11.424.038
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.c 0 1.808.217
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.063.595 7.180.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17.c 9.063.595 7.180.406
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24.b 16.489.779 2.654.074
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
53.285.668 40.214.550
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
632.611.409 835.199.385
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.573.381.485 1.281.320.646
Ödenmiş Sermaye
18.a 300.000.000 300.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-21.806.490 -6.429.300
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18.d 474.072.440 474.072.440
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
98.498.254 99.088.566
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18.b 70.914.416 30.907.421
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18.c 234.124.988 72.836.149
Net Dönem Karı veya Zararı
417.577.877 310.845.370
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.566.781 2.900.821
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.575.948.266 1.284.221.467
TOPLAM KAYNAKLAR
2.208.559.675 2.119.420.852
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 106.661.760 -4.047.533 102.614.227 2.979.566 193.080.794 208.235.298 556.909.885 451.203 557.361.088
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
21.498.555 186.736.743 -208.235.298 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-509.306 -509.306 134.122.620 133.613.314 -35.815 133.577.499
Dönem Karı (Zararı)
-51.650 134.070.970
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-509.306 -509.306 15.835 -493.471
Sermaye Arttırımı
200.000.000 -200.000.000 2.940.000 2.940.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-102.075.000 -102.075.000 -102.075.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 106.661.760 -4.556.839 102.104.921 24.478.121 77.742.537 134.122.620 588.448.199 3.355.388 591.803.587
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 -6.429.300 474.072.440 105.138.848 -6.050.282 99.088.566 30.907.421 72.836.149 310.845.370 1.281.320.646 2.900.821 1.284.221.467
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
310.845.370 -310.845.370 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-590.312 -590.312 417.577.877 416.987.565 -334.040 416.653.525
Dönem Karı (Zararı)
417.577.877 417.577.877 -347.582 417.230.295
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-590.312 -590.312 -590.312 13.542 -576.770
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
40.006.995 -150.006.995 -110.000.000 -110.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-15.377.190 -15.377.190 -15.377.190
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
450.464 450.464 450.464
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 -21.806.490 474.072.440 105.138.848 -6.640.594 98.498.254 70.914.416 234.124.988 417.577.877 1.573.381.485 2.566.781 1.575.948.266
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
417.230.295 134.070.970 249.524.545 52.317.108
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-576.770 -493.471 538.002 -108.505
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.c -749.052 -681.164 698.704 -349.832
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
172.282 187.693 -160.702 241.327
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24.b 172.282 187.693 -160.702 241.327
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-576.770 -493.471 538.002 -108.505
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
416.653.525 133.577.499 250.062.547 52.208.603
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-334.040 -35.815 26.183 1.215.438
Ana Ortaklık Payları
416.987.565 133.613.314 250.036.364 50.993.165
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056118
BIST