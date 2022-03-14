***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
14.03.2022 13:44
***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan
'Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Değerlendirme Raporu' ek'te yer almaktadır.
Değerli Yatırımcılarımızın ve Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010255
BIST
14:562.087
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 33,00
|Açılış
|: 2.066
|
|Önceki Kapanış
|: 2.054
|
2.093
En Düşük
2.066
14:5614,7907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0254
|Açılış
|: 14,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7600
|
14,8998
En Düşük
14,5278
14:5616,2237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0858
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,2931
En Düşük
15,9026
14:56936,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -5,18
|Açılış
|: 936,15
|
|Önceki Kapanış
|: 941,33
|
947,91
En Düşük
919,83
BIST En Aktif Hisseler14:56
|BOBET
|4,51
|47.433.789
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,78
|1.053.864
|% 9,99
|
|CLEBI
|212,60
|22.951.999
|% 9,98
|
|AYEN
|9,08
|12.373.180
|% 9,93
|
|TSPOR
|5,21
|153.176.083
|% 9,92
|
|ISBTR
|57.600,30
|640.003
|% -10,00
|
|KRVGD
|9,87
|168.878.039
|% -9,95
|
|GRSEL
|9,87
|138.313.468
|% -9,95
|
|EPLAS
|18,54
|18.238.668
|% -8,49
|
|EUYO
|3,14
|1.866.122
|% -6,82
|
|THYAO
|26,76
|2.213.718.674
|% 1,29
|
|GARAN
|11,84
|1.091.838.271
|% 0,59
|
|FROTO
|266,80
|1.070.413.916
|% 9,39
|
|SISE
|13,89
|919.462.896
|% 2,66
|
|KRDMD
|14,95
|907.244.646
|% 0,07
|
|YKBNK
|3,76
|559.519.811
|% 1,90
|
|ADESE
|0,72
|81.977.169
|% 5,88
|
|DOHOL
|3,24
|355.267.999
|% 1,57
|
|PETKM
|8,31
|799.176.146
|% 2,09
|
|ODAS
|1,56
|146.458.177
|% 2,63
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7804
|14,7907
|% 0,17
|
|Euro
|16,1907
|16,2237
|% 0,53
|
|Sterlin
|19,2193
|19,3157
|% 0,15
|
|Frank
|15,7591
|15,8540
|% 0,18
|
|Riyal
|3,9347
|3,9544
|% 0,27
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|-18,26
|
|Altın Gr.
|936
|936
|-5,16
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.243
|-24,00
|
|Tam
|6.149
|6.304
|-25,40
|
|Yarım
|2.972
|3.050
|-12,29
|
|Çeyrek
|1.491
|1.525
|-6,14
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,30
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,06
|-0,21
|
|B. Petrol
|108
|108
|-4,49
|
Seans Raporu
14:56
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866