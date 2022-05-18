***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
18.05.2022 09:45
***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29. Maddesi uyarınca Denetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanan
'Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Tarafından Hazırlanan Değerlendirme Raporu' ek'te yer almaktadır.
Değerli Yatırımcılarımızın ve Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031053
BIST
13:252.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 10,47
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.406
En Düşük
2.385
13:2515,9462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0441
|Açılış
|: 15,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7900
|
15,9669
En Düşük
15,7603
13:2516,7820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0248
|Açılış
|: 16,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6100
|
16,8209
En Düşük
16,5955
13:25933,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 4,64
|Açılış
|: 933,04
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
934,08
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler13:25
|ORCAY
|21,90
|86.258.911
|% 9,99
|
|ULUSE
|192,00
|41.753.763
|% 9,97
|
|IMASM
|42,64
|6.622.811
|% 9,95
|
|LIDFA
|6,09
|10.100.131
|% 9,93
|
|MANAS
|25,58
|42.684.146
|% 7,93
|
|UFUK
|37,02
|1.041.745
|% -8,55
|
|OYAYO
|8,29
|3.855.877
|% -5,90
|
|YBTAS
|19.100,00
|57.300
|% -5,51
|
|EPLAS
|16,23
|13.933.168
|% -4,75
|
|SMRTG
|23,76
|96.210.832
|% -4,73
|
|THYAO
|41,94
|2.312.414.895
|% -0,33
|
|SISE
|20,02
|927.613.044
|% 0,55
|
|GARAN
|15,04
|752.564.485
|% 0,47
|
|SAHOL
|19,63
|692.186.586
|% 1,08
|
|YKBNK
|4,32
|609.796.718
|% 1,41
|
|EKGYO
|2,65
|417.691.575
|% 0,76
|
|YKBNK
|4,32
|609.796.718
|% 1,41
|
|SKBNK
|1,17
|106.770.177
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,00
|544.097.372
|% 1,91
|
|DOHOL
|3,74
|206.391.246
|% 0,54
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9403
|15,9462
|% 0,28
|
|Euro
|16,7727
|16,7820
|% 0,15
|
|Sterlin
|19,7502
|19,8493
|% -0,33
|
|Frank
|15,9519
|16,0480
|% 0,05
|
|Riyal
|4,2397
|4,2610
|% 0,28
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.820
|4,37
|
|Altın Gr.
|933
|933
|4,71
|
|Cumhuriyet
|6.215
|6.309
|51,00
|
|Tam
|6.186
|6.345
|53,47
|
|Yarım
|2.990
|3.069
|25,86
|
|Çeyrek
|1.500
|1.535
|12,94
|
|Gümüş.Ons
|21,71
|21,74
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,14
|11,15
|0,07
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,07
|