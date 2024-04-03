***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2023 - 31.12.2023Mali Tablonun Verildiği OtoriteAnkara Kurumlar Vergi DairesiMali Tablonun Verilme NedeniKurumlar VergisiMali Tablonun Verilme Tarihi03/04/2024AçıklamalarŞirketimizce Kurumlar Vergisi Beyannamesi'nin ekinde Ankara Kurumlar Vergi Dairesi'ne sunulan Vergi Usül Kanunu'na göre düzenlenmiş (Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na göre düzenlenmemiş.) gelir tablosu ek'te yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266701BIST