***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGEN Yönetim Kurulu, GEN'in halihazırda %04,34 oranında hissedarı olduğu İsviçre'de kurulu inovatif ilaç geliştirmeleri yapan Galventa AG isimli firmaya ek yatırım yapma kararı almıştır. Söz konusu ek yatırımın, Galventa AG'nin sermaye artırımına iştirak edilmesi yoluyla yapılmasına karar verilmiştir.Galventa AG'nin sermaye artırımına iştirak eden tüm yatırımcılar, firmanın diğer mevcut yatırımcıları, Galventa AG'nin mevcut hissedarları ve GEN arasında işleme dair hissedarlar ve yatırım sözleşmeleri imzalanmıştır.Bu kapsamda, 17.08.2023 tarihinde GEN tarafından Galventa AG'ye 100.028,00 CHF (yüzbinyirmisekiz İsviçre Frankı) tutarında ödeme yapılmış olup, bu tutar karşılığında arttırılan sermayenin 1.471,00 CHF (bindörtyüzyetmiş İsviçre Frankı) nominal değerli kısmı GEN'e tahsis edilecektir. Sermaye arttırım işleminin tamamlanmasının ardından GEN'in Galventa AG'deki hissedarlık oranı %04,34'ten %04,79'a yükselecektir.GEN'in Galventa AG'ye yaptığı bu ek yatırımın da Galventa AG'nin ürün geliştirme çalışmalarında kullanılması planlanmaktadır.İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, metinler arasında herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe metin esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186410BIST