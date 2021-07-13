***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SPK TARAFINDAN ONAYLANAN İZAHNAME EKLERİ HAKKINDA3B-31.03.2021 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu4-Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk BeyanlarıSAYGILARIMIZLAhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950542BIST