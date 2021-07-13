***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
13.07.2021 10:18
***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname
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Açıklamalar
GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SPK TARAFINDAN ONAYLANAN İZAHNAME EKLERİ HAKKINDA
3B-31.03.2021 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
4-Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanları
SAYGILARIMIZLA
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950542
BIST
10:211.352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -4,72
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.352
10:218,6226
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0126
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6426
En Düşük
8,6060
10:2110,2397
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0130
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,2810
En Düşük
10,2129
10:21502,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,54
|Açılış
|: 502,01
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
501,21
BIST En Aktif Hisseler10:21
|YAPRK
|33,10
|4.006.409
|% 7,33
|
|TKURU
|210,00
|334.740
|% 6,33
|
|UMPAS
|1,29
|1.672
|% 5,74
|
|IZTAR
|18,89
|629.009
|% 5,65
|
|BALAT
|4,89
|237.901
|% 5,16
|
|FADE
|14,16
|13.507.417
|% -9,98
|
|AVHOL
|4,92
|2.395.727
|% -7,69
|
|AYCES
|60,00
|983.005
|% -7,69
|
|ISBIR
|5.000,00
|145.000
|% -5,66
|
|VBTYZ
|13,02
|49.581.281
|% -5,10
|
|GARAN
|8,62
|155.993.222
|% -0,23
|
|THYAO
|13,24
|75.727.174
|% 0,00
|
|SASA
|26,50
|67.594.030
|% 0,15
|
|KRDMD
|7,16
|64.290.268
|% -0,28
|
|PETKM
|5,32
|61.750.824
|% 0,57
|
|PEKGY
|1,08
|31.367.935
|% -4,42
|
|EKGYO
|1,80
|32.607.659
|% -0,55
|
|GARAN
|8,62
|155.993.222
|% -0,23
|
|YKBNK
|2,27
|34.300.772
|% 0,00
|
|TSKB
|1,22
|16.166.784
|% -0,81
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6192
|8,6226
|% -0,15
|
|Euro
|10,2284
|10,2397
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,9303
|11,9901
|% -0,20
|
|Frank
|9,3842
|9,4407
|% -0,15
|
|Riyal
|2,2923
|2,3038
|% -0,13
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|4,62
|
|Altın Gr.
|502
|503
|1,04
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.349
|-34,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-34,25
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-16,57
|
|Çeyrek
|796
|814
|-8,28
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,33
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,02
|
|B. Petrol
|75,41
|75,41
|0,25
|