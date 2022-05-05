***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
05.05.2022 09:33
***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011657
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Tolga Kızıltan Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Bernay Özavcı Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Bernay Özavcı Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Tolga Kızıltan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Bernay Özavcı Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Tolga Kızıltan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Ali Ketencioğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026500
BIST
18:052.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.443
En Düşük
2.405
18:0514,8222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0894
|Açılış
|: 14,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8700
|
14,8222
En Düşük
14,7014
18:0515,7365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0768
|Açılış
|: 15,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,7460
En Düşük
15,6227
18:05903,51
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 12,93
|Açılış
|: 903,51
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
905,59
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SASA
|64,00
|853.887.225
|% 100,00
|
|BMSCH
|8,32
|130.504.051
|% 2,35
|
|BRLSM
|8,91
|7.090.714
|% 0,00
|
|CEMTS
|25,96
|39.027.267
|% 0,00
|
|CIMSA
|33,36
|46.703.870
|% 0,00
|
|ADESE
|0,78
|17.938.536
|% 0,00
|
|AFYON
|3,74
|17.224.117
|% 0,00
|
|AGYO
|2,64
|7.268.457
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% 0,00
|
|ANELE
|2,31
|11.766.542
|% 0,00
|
|THYAO
|41,26
|5.466.724.836
|% 0,00
|
|GARAN
|14,98
|1.861.099.644
|% 0,00
|
|SISE
|18,12
|1.670.105.471
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% 0,00
|
|EREGL
|33,56
|1.440.144.903
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,66
|1.132.597.176
|% 0,00
|
|ODAS
|2,45
|558.781.027
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,87
|1.102.927.445
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,16
|235.553.656
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8178
|14,8222
|% 0,61
|
|Euro
|15,7143
|15,7365
|% 0,49
|
|Sterlin
|18,5222
|18,6151
|% -0,14
|
|Frank
|15,1166
|15,2077
|% 0,23
|
|Riyal
|3,9296
|3,9493
|% 0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|19,71
|
|Altın Gr.
|902
|902
|11,64
|
|Cumhuriyet
|6.082
|6.174
|2,00
|
|Tam
|6.053
|6.206
|103,47
|
|Yarım
|2.925
|3.002
|50,05
|
|Çeyrek
|1.467
|1.501
|25,03
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,01
|0,13
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,13
|