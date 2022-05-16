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***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.05.2022 19:50
***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

16.05.2022 tarihinde yapılan "Moderna Switzerland GMBH("Moderna") İle Yerel Temsilci ve Hizmet Anlaşması İmzalanması" (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030538 ) konulu Özel Durum Açıklaması ile Moderna tarafından geliştirilen Covid-19 ("SARS-CoV-2") aşısının Türkiye'de olası tedariki için anlaşma yapıldığı kamuoyuna duyurulmuştu.
Söz konusu Anlaşma ile GEN'in, Moderna aşısının Türkiye'de yegane tedarikçisi olması için anlaşma sağlanmıştır. Her ne kadar Covid-19 hastalığının pandemi süreci yavaşlamış olsa da IQVIA tahminlerine göre tüm dünyada 2022-2026 arası dönemde Covid-19 aşıları ve terapötik ilaçlar için toplam 209 milyar USD harcanacağı ve bu dönemde tüm dünyada yıllık aşı harcamalarının ortalama 30-40 milyar USD olacağı değerlendirilmektedir.
Ülkemizde de sağlık otoritelerince Covid-19 pandemisinin sona erdiğinin açıklanması sonrasında hastalığın endemiye dönüşeceği ve endemik dönemde de hastalıktan korunmaya ilişkin önlemlerin kullanılmaya devam edileceği değerlendirilmektedir.
GEN ile Moderna arasında imzalanan sözleşmenin esas amacı da hastalığın endemik döneminde kullanılacak önleyici tedbirler için ülkemizde çözüm geliştirmektir.
Fiyat Tespit Raporu'nda yer alanlar başta olmak üzere Şirketimizce öngörülen ve kamuya açıklanan herhangi bir geleceğe dönük projeksiyonda yer almayan bu anlaşmanın, söz konusu aşının kullanımına ilişkin ülkemiz mevzuatında öngörülen yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından kullanılmaya başlayacağı ve şirketimizin satışlarına pozitif katkısı olacağı değerlendirilmektedir. 
İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, metinler arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama metni esas kabul edilecektir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030699


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