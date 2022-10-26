***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.09.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Üretim Tesisimizin yer aldığı ASO 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) elektrik dağıtım şirketi olarak görev yapan ASO 2. OSB Başkanlığı arasında üretim tesisimizde üretilecek enerjinin dağıtım sistemine bağlanması konulu bir anlaşma imzalanmıştır. Söz konusu anlaşmanın konusu, 26.09.2022 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065156) belirtilen iki aşamalı olarak gerçekleştirilmesi planlanan Güneş Enerjisi Santrali projesinin 1,6 MW'lik kısmını oluşturan üretim tesisimizde üreteceğimiz elektrik enerjisinin dağıtım sistemine bağlanmasıdır.Anlaşma'nın imzalanmasıyla Üretim Tesisimize güneş panellerinin yerleştirilmesi sürecine geçilmiş olup, 26.09.2022 tarihli duyuruda belirtilen zaman içerisinde 1,6 MW kapasite ile üretimin gerçekleştirileceği öngörülmektedir.Konu ile alakalı önemli gelişmeler ortaya çıktıkça kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074228BIST