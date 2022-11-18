***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.11.2022 21:06
***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
26.09.2022 tarihli Özel Durum Açıklamasında (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065156) duyurduğumuz Güneş Enerjisi Santrali projesinin Ankara/Bala ilçesindeki aşamasına ilişkin başlayan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci tamamlanmış olup, Ankara Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından "ÇED Gerekli Değildir" kararı verilmiştir.
Bu çerçevede proje çalışmaları devam edecek, projeye ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılmaya devam edecektir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081144
BIST
18:004.527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 19,49
|Açılış
|: 4.466
|
|Önceki Kapanış
|: 4.507
|
4.556
En Düşük
4.457
18:0018,6203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0253
|Açılış
|: 18,7200
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|Önceki Kapanış
|: 18,7000
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18,6300
En Düşük
18,5265
18:0019,2550
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0443
|Açılış
|: 19,3900
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|Önceki Kapanış
|: 19,2700
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19,3623
En Düşük
19,2067
18:001.048,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -4,67
|Açılış
|: 1.048,25
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|Önceki Kapanış
|: 1.052,99
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1.058,37
En Düşük
1.047,60
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KLMSN
|20,46
|29.330.923
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,06
|1.064.239
|% 10,00
|
|SEGYO
|2,31
|86.478.108
|% 10,00
|
|MZHLD
|154,00
|9.719.864
|% 10,00
|
|KAREL
|27,28
|76.616.292
|% 10,00
|
|GESAN
|207,10
|158.564.748
|% -10,00
|
|KONTR
|174,70
|587.988.512
|% -9,99
|
|KMPUR
|122,60
|44.112.979
|% -9,99
|
|PRDGS
|11,46
|229.687.477
|% -9,98
|
|HEKTS
|41,54
|289.684.923
|% -9,97
|
|THYAO
|106,60
|7.724.043.503
|% -0,37
|
|EREGL
|36,90
|4.695.268.163
|% 0,00
|
|PGSUS
|346,30
|4.662.139.814
|% -6,58
|
|YKBNK
|10,95
|4.263.440.052
|% 6,52
|
|PETKM
|15,00
|4.200.214.900
|% 5,04
|
|SKBNK
|2,43
|1.053.077.631
|% 6,58
|
|EKGYO
|5,49
|2.343.980.191
|% 2,04
|
|YKBNK
|10,95
|4.263.440.052
|% 6,52
|
|TSKB
|3,38
|1.189.857.633
|% 7,64
|
|ISCTR
|9,55
|2.795.503.168
|% 2,69
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6183
|18,6203
|% 0,14
|
|Euro
|19,2280
|19,2550
|% -0,23
|
|Sterlin
|22,0682
|22,1789
|% 0,33
|
|Frank
|19,4490
|19,5661
|% -0,05
|
|Riyal
|4,9395
|4,9643
|% 0,13
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|-10,90
|
|Altın Gr.
|1.048
|1.049
|-4,45
|
|Cumhuriyet
|7.052
|7.158
|28,00
|
|Tam
|6.984
|7.115
|-16,00
|
|Yarım
|3.392
|3.478
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.739
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,89
|20,93
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,53
|12,55
|-0,00
|
|B. Petrol
|87,12
|87,12
|-2,66
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Seans Raporu
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, YKBNK, FROTO
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 15 kaybederek (% -0.15 ) 3, 966
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Tabandan işlem gören hisse senetleri : GESAN, SASA, YEOTK, MNDRS, SMRTG, PRDGS, KMPUR, SILVR, AKENR, HEKTS
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YGYO, CELHA, BRSAN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında