***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.01.2023 17:04
***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"mRNA-1273 (Spikevax)" isimli Moderna COVID-19 aşısı ile ilgili olarak T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na (TİTCK) 23.05.2022 tarihinde yaptığımız Acil Kullanım Onayı başvurumuz, Kurumun 17.01.2023 tarihli yazısı ile uygun bulunmuştur. Ayrıca, söz konusu aşının Türkiye'deki ruhsatlandırma ve yurt dışı üretim yeri GMP (Good Manufacturing Practices/İyi Üretim Uygulamaları) denetim süreçlerinin YÜKSEK ÖNCELİKLİ olarak değerlendirileceği de Kurum tarafından bildirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102813
BIST
16:585.321
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 113,24
|Açılış
|: 5.223
|
|Önceki Kapanış
|: 5.208
|
5.322
En Düşük
5.194
16:5818,7935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0083
|Açılış
|: 19,0480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0250
|
18,8070
En Düşük
18,6671
16:5820,4062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0734
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,4120
En Düşük
20,2241
16:581.155,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,74
|Açılış
|: 1.155,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.158,27
|
1.160,10
En Düşük
1.150,47
BIST En Aktif Hisseler16:58
|PCILT
|32,78
|39.002.098
|% 10,00
|
|DURDO
|44,22
|21.088.607
|% 10,00
|
|BEYAZ
|20,46
|31.864.968
|% 10,00
|
|ARMDA
|337,70
|20.558.902
|% 10,00
|
|FLAP
|13,22
|112.214.468
|% 9,98
|
|UMPAS
|4,81
|2.300.110
|% -9,93
|
|UZERB
|170,50
|1.221.701
|% -9,31
|
|POLTK
|1.515,00
|79.303.765
|% -7,62
|
|MSGYO
|7,06
|47.276.162
|% -4,98
|
|DIRIT
|6,66
|303.181
|% -4,86
|
|EREGL
|41,06
|9.850.959.638
|% 0,10
|
|KRDMD
|20,10
|9.131.685.999
|% 6,18
|
|THYAO
|145,30
|8.045.133.363
|% 0,62
|
|TUPRS
|569,60
|5.283.143.792
|% 5,42
|
|EKGYO
|8,60
|4.469.657.836
|% 5,13
|
|EKGYO
|8,60
|4.469.657.836
|% 5,13
|
|KRDMD
|20,10
|9.131.685.999
|% 6,18
|
|YKBNK
|9,93
|2.882.614.396
|% 2,06
|
|EREGL
|41,06
|9.850.959.638
|% 0,10
|
|VAKBN
|10,69
|2.363.691.934
|% 2,00
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7889
|18,7935
|% 0,04
|
|Euro
|20,3994
|20,4062
|% 0,36
|
|Sterlin
|22,9626
|23,0778
|% 0,53
|
|Frank
|20,3333
|20,4557
|% 0,67
|
|Riyal
|4,9888
|5,0138
|% 0,03
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|-2,32
|
|Altın Gr.
|1.156
|1.156
|-2,39
|
|Cumhuriyet
|7.808
|7.926
|12,00
|
|Tam
|7.845
|7.901
|1,00
|
|Yarım
|3.823
|3.866
|0,00
|
|Çeyrek
|1.917
|1.933
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,12
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|14,55
|14,57
|-0,14
|
|B. Petrol
|85,81
|85,81
|1,35
|
Seans Raporu
16:58
daha fazla
-
17:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 102, 69 artarak (% 2.22 ) 4, 735
-
17:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GESAN, DERHL, SDTTR, TLMAN, FLAP, ONCSM, CEOEM, SOKE, KRDMA, PRDGS
-
17:12
IDGYO, SOKE, SEGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:12
ESCOM, MSGYO, IMASM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:12
Bu seansda işlem gören 247 hisse senedinden 157 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 78 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 12 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem