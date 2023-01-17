***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar"mRNA-1273 (Spikevax)" isimli Moderna COVID-19 aşısı ile ilgili olarak T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na (TİTCK) 23.05.2022 tarihinde yaptığımız Acil Kullanım Onayı başvurumuz, Kurumun 17.01.2023 tarihli yazısı ile uygun bulunmuştur. Ayrıca, söz konusu aşının Türkiye'deki ruhsatlandırma ve yurt dışı üretim yeri GMP (Good Manufacturing Practices/İyi Üretim Uygulamaları) denetim süreçlerinin YÜKSEK ÖNCELİKLİ olarak değerlendirileceği de Kurum tarafından bildirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102813BIST