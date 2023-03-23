***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.03.2023 13:59
***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sürdürülebilirliği önümüzdeki dönemde odak alanlarından birisi olarak gören GEN, Dünya'nın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik insiyatifi olan Birleşmiş Millet Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne imzacı olarak sürdürülebilirlik alanında yaptığı çalışmalara bir yenisini daha eklemiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe metin esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127319
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|DURDO
|52,80
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|MMCAS
|6,05
|747.340
|% 10,00
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|BASCM
|5,40
|536.564
|% 9,98
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|SMART
|8,71
|16.399.064
|% 9,97
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|AKFYE
|17,33
|11.696.918
|% 9,96
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|PAMEL
|311,10
|16.343.597
|% -9,98
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|ANELE
|5,02
|240.185.254
|% -9,87
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|PKENT
|126,30
|156.275.557
|% -8,61
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|GEREL
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|123.353.947
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|EMKEL
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|% -7,45
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|EREGL
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|3.892.616.769
|% 0,70
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|ASTOR
|59,30
|3.622.225.579
|% -1,98
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|OYAKC
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|3.054.092.828
|% 7,15
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|% 2,71
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|GOKNR
|22,84
|1.486.623.310
|% -3,63
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|EKGYO
|6,96
|1.183.201.787
|% 3,57
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|KRDMD
|20,06
|2.278.203.096
|% 2,71
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|EREGL
|37,36
|3.892.616.769
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|ISCTR
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|1.144.859.547
|% 0,29
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|OYAKC
|41,04
|3.054.092.828
|% 7,15
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|14:00
|Alış
|Satış
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|Dolar
|19,0409
|19,0463
|% 0,04
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|Euro
|20,9700
|20,9800
|% 0,82
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|Sterlin
|23,3275
|23,4445
|% 0,17
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|Frank
|20,6863
|20,8109
|% 0,04
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|Riyal
|5,0538
|5,0791
|% -0,01
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|14:00
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.976
|1.976
|6,17
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|Altın Gr.
|1.211
|1.211
|5,82
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|Cumhuriyet
|8.169
|8.292
|131,00
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|Tam
|8.181
|8.259
|-1,00
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|Yarım
|4.011
|4.041
|-1,00
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|Çeyrek
|2.005
|2.021
|0,00
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|Gümüş.Ons
|22,89
|22,92
|-0,07
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|Gümüş Gr.
|14,05
|14,07
|-0,01
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|B. Petrol
|76,05
|76,05
|-0,64
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