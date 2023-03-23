***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSürdürülebilirliği önümüzdeki dönemde odak alanlarından birisi olarak gören GEN, Dünya'nın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik insiyatifi olan Birleşmiş Millet Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne imzacı olarak sürdürülebilirlik alanında yaptığı çalışmalara bir yenisini daha eklemiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe metin esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127319BIST