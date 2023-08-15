***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.08.2023 14:44
***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2023 - 30.06.2023 tarihli finansal raporlarımız 14.08.2023 tarihinde kamuoyuna açıklanmıştır. Finansal ve Operasyonel Sonuçlara ilişkin değerlendirme ektedir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185572
BIST
'
14:547.686
En Düşük
|Değişim
|: -0,66%
|| -50,96
|Açılış
|: 7.764
|
|Önceki Kapanış
|: 7.737
|
7.615
En Yüksek
7.769
14:5427,0608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0541
|Açılış
|: 27,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1050
|
27,0752
En Düşük
27,0103
14:5429,5940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1203
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,6351
En Düşük
29,4400
14:541.656,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,08
|Açılış
|: 1.656,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.656,19
|
1.660,56
En Düşük
1.654,38
BIST En Aktif Hisseler14:52
|VAKKO
|77,00
|25.212.803
|% 10,00
|
|BARMA
|19,91
|22.768.618
|% 10,00
|
|TETMT
|1.191,60
|8.418.740
|% 10,00
|
|ORGE
|46,20
|131.040.605
|% 10,00
|
|EUYO
|15,95
|3.425.348
|% 10,00
|
|PARSN
|104,50
|464.062.976
|% -9,99
|
|SDTTR
|360,00
|516.178.643
|% -9,98
|
|ADESE
|2,22
|1.077.089.356
|% -9,76
|
|QNBFB
|71,20
|712.841
|% -8,37
|
|ULUFA
|9,03
|105.607.690
|% -7,10
|
|ASTOR
|143,40
|8.069.921.085
|% 2,43
|
|THYAO
|260,90
|6.230.905.886
|% -0,19
|
|KRDMD
|25,52
|3.111.429.873
|% 1,67
|
|EREGL
|41,98
|2.822.458.727
|% -1,36
|
|TUPRS
|113,40
|2.403.568.846
|% -1,39
|
|ZOREN
|4,85
|2.327.516.819
|% 7,06
|
|ADESE
|2,22
|1.077.089.356
|% -9,76
|
|SKBNK
|3,98
|746.303.360
|% -1,49
|
|YKBNK
|15,84
|1.971.293.151
|% 0,00
|
|KRDMD
|25,52
|3.111.429.873
|% 1,67
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0523
|27,0577
|% 0,19
|
|Euro
|29,5733
|29,5896
|% 0,39
|
|Sterlin
|34,2776
|34,4495
|% 0,37
|
|Frank
|30,7389
|30,9241
|% 0,36
|
|Riyal
|7,1916
|7,2277
|% 0,21
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|-2,91
|
|Altın Gr.
|1.656
|1.656
|-0,36
|
|Cumhuriyet
|11.328
|11.499
|-14,00
|
|Tam
|11.098
|11.165
|-41,00
|
|Yarım
|5.566
|5.608
|-21,00
|
|Çeyrek
|2.774
|2.804
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,47
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|19,49
|19,52
|-0,11
|
|B. Petrol
|85,56
|85,56
|-0,65
|