***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.10.2023 17:46
***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.10.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27.10.2023 tarihinde Şirketimizce kamuoyuna duyurulan (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210742) Güneş Enerjisi Santrali projesi kapsamında güneş panellerinin kurulacağı araziye ilişkin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından, "ÇED gerekli değildir." kararı verilmiştir.
Projeye ve sürece ilişkin olarak ortaya çıkabilecek yeni gelişmeler SPK II-15.1 Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuoyu ile paylaşılacaktır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, metinler arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama metni esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211586
BIST
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18:057.713
En Düşük
|Değişim
|: 0,08%
|| 6,44
|Açılış
|: 7.688
|
|Önceki Kapanış
|: 7.706
|
7.661
En Yüksek
7.786
18:0528,2700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1033
|Açılış
|: 28,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,2050
|
28,3466
En Düşük
28,1277
18:0530,0356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,2502
|Açılış
|: 29,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8250
|
30,0488
En Düşük
29,7300
18:051.816,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,34
|Açılış
|: 1.817,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.817,19
|
1.826,16
En Düşük
1.805,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|10.979,10
|281.974.442
|% 10,00
|
|TURGG
|590,90
|15.683.668
|% 10,00
|
|PNLSN
|58,30
|40.095.875
|% 10,00
|
|ULUFA
|12,32
|48.638.831
|% 10,00
|
|ISGSY
|25,52
|11.326.172
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.118,50
|34.540.024
|% -10,00
|
|INTEM
|326,70
|71.837.062
|% -10,00
|
|ISBTR
|493.200,00
|9.864.000
|% -10,00
|
|MAALT
|1.185,30
|275.920.110
|% -9,99
|
|GEDIK
|16,87
|283.290.612
|% -9,98
|
|THYAO
|218,90
|7.808.411.010
|% 0,78
|
|ASTOR
|130,40
|5.582.517.811
|% 2,76
|
|TUPRS
|141,40
|5.534.870.623
|% 2,02
|
|MIATK
|826,50
|3.882.154.832
|% 9,99
|
|EREGL
|38,40
|3.242.286.774
|% -0,16
|
|ZOREN
|5,51
|1.325.886.809
|% 0,55
|
|MHRGY
|5,55
|1.354.555.354
|% -9,90
|
|EKGYO
|6,72
|1.383.093.123
|% 0,30
|
|ODAS
|13,12
|2.085.423.128
|% 0,08
|
|YKBNK
|17,54
|2.175.608.663
|% -1,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,2654
|28,2700
|% 0,37
|
|Euro
|30,0261
|30,0356
|% 0,84
|
|Sterlin
|34,2510
|34,4227
|% 0,62
|
|Frank
|31,2186
|31,4067
|% 0,44
|
|Riyal
|7,5112
|7,5488
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.998
|1.999
|-7,95
|
|Altın Gr.
|1.816
|1.816
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|12.201
|12.386
|-78,00
|
|Tam
|11.947
|12.063
|15,00
|
|Yarım
|5.992
|6.057
|8,00
|
|Çeyrek
|2.987
|3.028
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,25
|23,28
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|21,18
|21,21
|0,24
|
|B. Petrol
|86,62
|86,62
|-2,58
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ONCSM
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17:58XU050
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