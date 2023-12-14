***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30.11.2022 tarihinde "SPINRAZA" adlı SMA İlacının ülkemizde şirketimiz adına ruhsatlandığı kamuoyuna duyurulmuştu. ( https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083111)14.12.2023 tarihinde söz konusu ilaca yönelik olarak Sosyal Güvenlik Kurumu ("SGK") ile Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("GEN") arasında Alternatif Geri Ödeme Sözleşmesi imzalanmıştır.Sözleşmenin yürürlük tarihi 14.12.2023 olup, sözleşmede belirtilen sayıda ilacın SGK'ya temini ile sözleşme sona erecektir. Söz konusu sözleşmenin şirketimiz satışlarına katkısının yaklaşık 800.000.000 – 850.000.000 Türk Lirası aralığında olması beklenmektedir.Sözleşmenin süresi belli sayıda ilacın temini ile sınırlandırılmış olduğundan, ülkemizdeki hasta sayısı ve tedavi devamlılığı göz önünde bulundurulduğunda, 2024 yılı içerisinde yeni bir sözleşme daha yapılması beklenmektedir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, metinler arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama metni esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225843BIST