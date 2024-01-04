***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGEN, ilaç sektörünün küresel bir oyuncusu olma hedefi doğrultusunda yurt dışındaki operasyonları geliştirecek faaliyetlerine hız kesmeden devam etmektedir.Bu hedef doğrultusunda GEN üretim tesisinde Almanya Sağlık Otoritesi tarafından denetim gerçekleştirilmiş ve steril üretim alanımız için mevcut EU GMP (Avrupa Birliği İyi Üretim Uygulamaları) sertifikası güncellenmiştir.Buna bağlı olarak, önceki ruhsat başvurularına ek olarak yeni ürünler için de Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ruhsat başvuruları yapılmıştır.Söz konusu sertifika ile şirketimizin AB ülkelerine yönelik ihracat potansiyeli artmış olup, bu sertifikanın şirketimizin ihracat faaliyetlerinde olumlu etkisi olması beklenmektedir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232389BIST