***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.03.2024 15:52
***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından düzenlenen ihalelerde şirketimizin ilaçlarını satmak üzere şirketimizce yetkilendirilen aynı zamanda ilişkili tarafımız olan Salutem Ecza Deposu Medikal Limited Şirketi'nin (Salutem) katıldığı DMO Ocak 2024 ihalesinde uhdesinde kalan ilaçlar şirketimizden temin edilmektedir.
DMO Ocak ihalesi sonucunda Salutem'in uhdesinde kalan ilaçların GEN'in satışlarına katkısı 44.557.000,00 TL olacaktır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, metinler arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama metni esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261042
BIST
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16:239.143
En Düşük
|Değişim
|: 2,10%
|| 188,23
|Açılış
|: 9.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.955
|
9.020
En Yüksek
9.151
16:2331,9640
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -0,4074
|Açılış
|: 32,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1600
|
32,4425
En Düşük
31,8776
16:2334,9970
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -0,3862
|Açılış
|: 35,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,9000
|
35,7180
En Düşük
34,8739
16:232.267,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -5,91
|Açılış
|: 2.267,96
|
|Önceki Kapanış
|: 2.273,88
|
2.317,10
En Düşük
2.261,80
BIST En Aktif Hisseler16:21
|RODRG
|99,00
|23.855.159
|% 10,00
|
|QNBFL
|189,20
|23.477.948
|% 10,00
|
|RYSAS
|35,22
|30.120.156
|% 9,99
|
|EKIZ
|78,70
|4.200.219
|% 9,99
|
|FMIZP
|339,25
|183.093.882
|% 9,97
|
|PEKGY
|17,42
|403.581.490
|% -9,97
|
|CASA
|99,75
|10.511.001
|% -9,97
|
|AKYHO
|6,34
|181.648.823
|% -9,94
|
|BEGYO
|4,76
|1.202.717.812
|% -9,68
|
|DERHL
|10,66
|189.834.053
|% -8,50
|
|THYAO
|284,00
|12.729.850.461
|% 2,07
|
|YKBNK
|25,90
|8.027.297.520
|% 6,15
|
|AKBNK
|45,24
|7.146.212.012
|% 6,10
|
|ISCTR
|11,20
|5.208.438.383
|% 4,38
|
|EREGL
|44,08
|4.542.580.747
|% 0,69
|
|ISCTR
|11,20
|5.208.438.383
|% 4,38
|
|YKBNK
|25,90
|8.027.297.520
|% 6,15
|
|BEGYO
|4,76
|1.202.717.812
|% -9,68
|
|EKGYO
|10,60
|2.604.759.244
|% -1,58
|
|ZOREN
|5,51
|1.088.596.012
|% -1,61
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9856
|31,9944
|% -1,16
|
|Euro
|34,9624
|35,0483
|% -0,95
|
|Sterlin
|41,5432
|41,7514
|% -1,75
|
|Frank
|36,4275
|36,6101
|% -2,31
|
|Riyal
|8,7053
|8,7489
|% -1,27
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,26
|25,28
|% 0,66
|
|Platin
|915,52
|917,16
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.024,26
|1.027,44
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,73
|85,73
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.198,82
|2.199,16
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:21
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16:36ULKER
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16:32SDTTR
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16:31AKBNK
Yüzde 5.96 oranında artışla 45.18 lira fiyatla işlem gören hissede 161, 710, 983 adet işlem
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16:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ODAS, GUBRF, EKGYO