***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDevlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından düzenlenen ihalelerde şirketimizin ilaçlarını satmak üzere şirketimizce yetkilendirilen aynı zamanda ilişkili tarafımız olan Salutem Ecza Deposu Medikal Limited Şirketi'nin (Salutem) katıldığı DMO Ocak 2024 ihalesinde uhdesinde kalan ilaçlar şirketimizden temin edilmektedir.DMO Ocak ihalesi sonucunda Salutem'in uhdesinde kalan ilaçların GEN'in satışlarına katkısı 44.557.000,00 TL olacaktır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, metinler arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama metni esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261042BIST