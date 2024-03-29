***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSahibi olduğum 55.000.000 adet A grubu ve 163.750.000 adet B grubu borsada işlem görmeyen tipteki Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL) paylarından 6.000.000 adet B grubu payın borsada işlem görmeyen tipten borsada işlem gören tipe dönüşümü için başvuru yapılmıştır.Dönüşüm işlemine konu paylar hem şirketimizin hem de şahsımın ileriye yönelik yatırımlarında ortaya çıkabilecek acil nakit ihtiyaçlarında teminat olarak kullanılmak üzere borsada işlem gören tipe dönüştürülmüştür.Mevcut yatırım hedeflerimiz çerçevesinde ortaya çıkabilecek nakit ihtiyaçlarını en uygun şekilde gidermek için söz konusu paylar teminat olarak kullanılmak üzere hazır bulundurulacaktır. Tarafımca borsada işlem gören tipe dönüştürülen bu payların satışa konu edilmesi düşünülmemektedir.Şirketimizin borsada işlem görmeye başladığı günden beri çeşitli zamanlarda toplam 910.000 adet hisseyi şahsen geri alarak şirketimizin yatırımcılarını korumaya çaba sarf ettiğim gibi bundan sonra da yatırımcılarımızı korumak için gereken adımları her zaman atacağımı ve şirketimizin yatırımlarını en verimli şekilde sürdürmesi için her türlü aksiyonu alacağımı bildiririm.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264359BIST