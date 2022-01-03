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***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.01.2022 16:50
***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
GENJECT SAĞLIK ÜRÜNLERİ KİMYA SAN.VE TİC.A.Ş. ENJEKTÖR ÜRETİMİ 21250000 17085000 TRY 80,40 Bağlı Ortaklık
ELİXİR İLAÇ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME A.Ş. İLAÇ ARAŞTIRMA ARGE 1000000 850000 TRY 85
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULAS 3,24 758.474 % 0,00  
TUPRS 166,30 898.211.029 % 0,00  
SNGYO 4,30 19.234.915 % 0,00  
PAGYO 9,27 2.160.855 % 0,00  
TTKOM 9,92 209.369.621 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,2845 13,2861 % 1,67  
Euro 14,9688 15,0636 % 1,77  
Sterlin 17,9713 18,0614 % 2,13  
Frank 14,5235 14,6110 % 2,29  
Riyal 3,5562 3,5741 % 2,24  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.806 1.806 4,09  
Altın Gr. 766 766 7,32  
Cumhuriyet 5.083 5.160 -174,00  
Tam 5.055 5.187 -176,96  
Yarım 2.443 2.509 -85,60  
Çeyrek 1.225 1.255 -42,80  
Gümüş.Ons 22,77 22,80 -0,11  
Gümüş Gr. 9,69 9,70 0,05  
B. Petrol 79,21 79,21 0,23  
Seans Raporu 18:05
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