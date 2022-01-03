***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.01.2022 16:50
***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
GENJECT SAĞLIK ÜRÜNLERİ KİMYA SAN.VE TİC.A.Ş. ENJEKTÖR ÜRETİMİ 21250000 17085000 TRY 80,40 Bağlı Ortaklık
ELİXİR İLAÇ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME A.Ş. İLAÇ ARAŞTIRMA ARGE 1000000 850000 TRY 85
18:051.927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
0
En Düşük
0
18:0513,2634
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,1951
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,4943
En Düşük
12,9640
18:0515,0700
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 0,2682
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,2589
En Düşük
14,6944
18:05778,53
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 19,53
|Açılış
|: 778,53
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULAS
|3,24
|758.474
|% 0,00
|
|TUPRS
|166,30
|898.211.029
|% 0,00
|
|SNGYO
|4,30
|19.234.915
|% 0,00
|
|PAGYO
|9,27
|2.160.855
|% 0,00
|
|TTKOM
|9,92
|209.369.621
|% 0,00
|
|ULAS
|3,24
|758.474
|% 0,00
|
|TUPRS
|166,30
|898.211.029
|% 0,00
|
|SNGYO
|4,30
|19.234.915
|% 0,00
|
|PAGYO
|9,27
|2.160.855
|% 0,00
|
|TTKOM
|9,92
|209.369.621
|% 0,00
|
|THYAO
|21,84
|1.991.851.326
|% 0,00
|
|GARAN
|11,46
|1.937.748.956
|% 0,00
|
|EREGL
|29,24
|1.351.910.568
|% 0,00
|
|SISE
|13,86
|1.020.381.273
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|942.374.387
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|942.374.387
|% 0,00
|
|ODAS
|1,39
|262.104.270
|% 0,00
|
|GARAN
|11,46
|1.937.748.956
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,23
|365.359.423
|% 0,00
|
|THYAO
|21,84
|1.991.851.326
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2845
|13,2861
|% 1,67
|
|Euro
|14,9688
|15,0636
|% 1,77
|
|Sterlin
|17,9713
|18,0614
|% 2,13
|
|Frank
|14,5235
|14,6110
|% 2,29
|
|Riyal
|3,5562
|3,5741
|% 2,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|4,09
|
|Altın Gr.
|766
|766
|7,32
|
|Cumhuriyet
|5.083
|5.160
|-174,00
|
|Tam
|5.055
|5.187
|-176,96
|
|Yarım
|2.443
|2.509
|-85,60
|
|Çeyrek
|1.225
|1.255
|-42,80
|
|Gümüş.Ons
|22,77
|22,80
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|9,69
|9,70
|0,05
|
|B. Petrol
|79,21
|79,21
|0,23
|
Seans Raporu
18:05
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