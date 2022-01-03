***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiGENJECT SAĞLIK ÜRÜNLERİ KİMYA SAN.VE TİC.A.Ş. ENJEKTÖR ÜRETİMİ 21250000 17085000 TRY 80,40 Bağlı OrtaklıkELİXİR İLAÇ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME A.Ş. İLAÇ ARAŞTIRMA ARGE 1000000 850000 TRY 85