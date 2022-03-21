***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu,-Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesinin kurulmasına,-Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitelerinin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,-Komitelerin Görev ve Çalışma Esaslarının kabul edilerek Kamuyu Aydınlatma Platfomu'nda açıklanmasınakarar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011657BIST