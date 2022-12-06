***GENTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.12.2022 14:45
***GENTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GENTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084782
BIST
16:104.977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 19,46
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
16:1018,6376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0005
|Açılış
|: 18,7370
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
16:1019,6188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0700
|Açılış
|: 19,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
16:101.065,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,75
|Açılış
|: 1.065,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,23
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler16:08
|BARMA
|122,10
|32.382.141
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|792.210
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.469.658
|% 9,99
|
|KONTR
|154,30
|769.271.171
|% 9,98
|
|RALYH
|33,72
|93.081.033
|% 9,98
|
|ALFAS
|199,30
|401.767.951
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.165.304.445
|% -9,97
|
|YESIL
|4,00
|11.506.340
|% -9,91
|
|PEKGY
|3,35
|335.484.222
|% -9,46
|
|ROYAL
|6,88
|1.367.385
|% -8,75
|
|KRDMD
|17,00
|10.850.588.084
|% 4,74
|
|THYAO
|134,50
|7.348.780.793
|% -2,96
|
|EREGL
|42,42
|5.556.372.923
|% -0,05
|
|SISE
|40,22
|4.126.702.646
|% 4,09
|
|AKBNK
|16,27
|3.565.861.964
|% -0,06
|
|KRDMD
|17,00
|10.850.588.084
|% 4,74
|
|EKGYO
|7,39
|2.821.428.579
|% 1,65
|
|ADESE
|1,88
|474.539.284
|% 1,62
|
|AKBNK
|16,27
|3.565.861.964
|% -0,06
|
|ISCTR
|10,25
|2.010.792.891
|% 0,99
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6347
|18,6364
|% -0,01
|
|Euro
|19,6031
|19,6115
|% 0,32
|
|Sterlin
|22,7039
|22,8178
|% 0,35
|
|Frank
|19,7767
|19,8959
|% 0,51
|
|Riyal
|4,9461
|4,9709
|% 0,07
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|11,37
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|7,32
|
|Cumhuriyet
|7.136
|7.244
|-43,00
|
|Tam
|7.172
|7.221
|53,00
|
|Yarım
|3.473
|3.530
|25,00
|
|Çeyrek
|1.742
|1.765
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,51
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|13,46
|13,48
|0,16
|
|B. Petrol
|81,53
|81,53
|-1,15
|
Seans Raporu
16:08
daha fazla
-
16:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 58 artarak (% 0.65 ) 5, 353
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16:21XU100
Endeks 4, 987 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 59 üstünde . İşlem hacmi 87, 935.00 milyon TL de
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16:21OBASE
Yüzde 4.46 oranında artışla 28.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 971, 165 adet işlem
-
16:20ERCB
Yüzde 4.33 oranında artışla 106.10 lira fiyatla işlem gören hissede 892, 350 adet işlem
-
16:19SISE
Yüzde 4.14 oranında artışla 40.24 lira fiyatla işlem gören hissede 103, 875, 680 adet işlem