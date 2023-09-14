***GENTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.09.2023 14:46
***GENTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GENTS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GENTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194997
BIST
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17:097.957
En Düşük
|Değişim
|: -0,71%
|| -56,88
|Açılış
|: 8.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.014
|
7.797
En Yüksek
8.047
17:0926,9511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0154
|Açılış
|: 26,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9550
|
27,3445
En Düşük
26,8173
17:0928,8047
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,1147
|Açılış
|: 28,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9500
|
29,3961
En Düşük
28,7443
17:091.648,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -4,89
|Açılış
|: 1.648,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,93
|
1.679,24
En Düşük
1.646,17
BIST En Aktif Hisseler17:09
|ELITE
|39,60
|43.982.888
|% 10,00
|
|AVHOL
|88,55
|30.183.211
|% 10,00
|
|ISBTR
|181.243,80
|906.219
|% 10,00
|
|BRSAN
|680,70
|2.211.588.366
|% 9,99
|
|INGRM
|667,20
|125.788.977
|% 9,99
|
|USAK
|9,09
|58.565.537
|% -10,00
|
|TDGYO
|12,01
|22.379.692
|% -9,97
|
|AYES
|26,90
|807.543
|% -9,97
|
|KZGYO
|35,60
|1.136.547.218
|% -9,96
|
|SNPAM
|33,44
|6.607.075
|% -9,96
|
|SASA
|48,22
|7.598.604.367
|% -2,98
|
|SISE
|55,10
|6.294.919.797
|% -0,27
|
|THYAO
|231,10
|5.843.100.526
|% -0,26
|
|ISCTR
|21,20
|5.414.138.495
|% -1,58
|
|ENKAI
|37,98
|4.835.499.186
|% 2,82
|
|ISCTR
|21,20
|5.414.138.495
|% -1,58
|
|KATMR
|1,99
|493.292.511
|% -4,33
|
|YKBNK
|15,91
|3.694.964.482
|% -2,63
|
|ZOREN
|4,72
|1.045.879.920
|% -1,87
|
|EKGYO
|8,38
|1.563.821.069
|% -1,06
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9471
|26,9511
|% 0,06
|
|Euro
|28,7944
|28,8047
|% -0,40
|
|Sterlin
|33,3704
|33,5377
|% -0,53
|
|Frank
|29,9697
|30,1503
|% -0,18
|
|Riyal
|7,1635
|7,1995
|% 0,04
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|-6,45
|
|Altın Gr.
|1.652
|1.652
|-0,86
|
|Cumhuriyet
|11.243
|11.413
|-39,00
|
|Tam
|11.005
|11.090
|-15,00
|
|Yarım
|5.519
|5.568
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.751
|2.784
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,42
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|19,54
|19,57
|-0,22
|
|B. Petrol
|93,24
|93,24
|1,36
|
Seans Raporu
17:09
daha fazla
-
17:24ENERY
Yüzde -7.33 oranında düşüşle 153.00 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 095, 740 adet işlem
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17:23GOKNR
Yüzde -3.97 oranında düşüşle 26.64 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 004, 299 adet işlem
-
17:22BARMA
Yüzde -6.07 oranında düşüşle 19.65 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 118, 919 adet işlem
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17:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 69 kaybederek (% -0.40 ) 8, 418
-
17:21
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ISCTR, KATMR, YKBNK