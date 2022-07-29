***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi le birleşme işlemine ilişkin hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Onayı sonrası tebliğ edilen Duyuru Metni 3 parçalı şekilde eklidir.Kap 1Saygı ile Duyurulur.GENTAŞ DEKORTİF YÜZEYLER SAN VE TİC A.Ş.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 SPK Duyuru Metni KAP-1.pdf - Duyuru Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049453BIST