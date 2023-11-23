***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
23.11.2023 14:42
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuz 23/11/2023 tarihinde aldığı Karar gereği
Kayıtlı sermaye sisteminde bulunan şirketimizin önümüzdeki Beş yıl için ihtiyaç duyulan Yeni Kayıtlı Sermaye tavan tutarımızın 1.000.000.000 TL ve geçerlilik süresinin de 2024 - 2028 yıllarını kapsayacak şekilde belirlenmesine, şirket esas sözleşmesinin 'Sermaye' başlıklı 6. Maddesinin ekte yer aldığı şekilde tadil edilmesine, gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.
GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SAN VE TİC A.Ş. YÖNETİM KURULU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219556
BIST
'
15:078.017
En Düşük
|Değişim
|: 0,38%
|| 30,31
|Açılış
|: 7.992
|
|Önceki Kapanış
|: 7.987
|
7.952
En Yüksek
8.062
15:0728,7680
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0832
|Açılış
|: 28,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9200
|
28,8872
En Düşük
28,5567
15:0731,4552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0233
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4500
|
31,6227
En Düşük
31,2229
15:071.844,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,53
|Açılış
|: 1.844,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,73
|
1.854,81
En Düşük
1.830,57
BIST En Aktif Hisseler15:07
|VERTU
|48,62
|115.587.002
|% 10,00
|
|NATEN
|413,50
|536.824.014
|% 9,97
|
|SMART
|30,88
|70.403.828
|% 9,97
|
|ESEN
|110,50
|330.277.760
|% 9,95
|
|IZINV
|43,74
|8.386.953
|% 9,95
|
|DAPGM
|62,20
|24.347.941
|% -9,99
|
|SNKRN
|35,20
|1.875.182
|% -4,35
|
|OZRDN
|45,60
|6.928.869
|% -4,28
|
|KUVVA
|57,00
|1.838.601
|% -3,63
|
|BYDNR
|34,38
|69.260.561
|% -3,59
|
|MIATK
|45,34
|2.776.105.370
|% 3,05
|
|ASTOR
|115,90
|1.904.520.292
|% 0,70
|
|REEDR
|29,48
|1.257.414.292
|% -0,07
|
|PENTA
|23,54
|924.220.042
|% 5,28
|
|TABGD
|163,40
|870.498.756
|% 0,68
|
|MIATK
|45,34
|2.776.105.370
|% 3,05
|
|PENTA
|23,54
|924.220.042
|% 5,28
|
|FORMT
|3,92
|170.507.733
|% 5,66
|
|REEDR
|29,48
|1.257.414.292
|% -0,07
|
|MHRGY
|5,55
|196.988.570
|% 0,54
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7562
|28,7680
|% -0,29
|
|Euro
|31,4263
|31,4552
|% 0,07
|
|Sterlin
|35,9953
|36,1758
|% 0,15
|
|Frank
|32,4043
|32,5995
|% -0,34
|
|Riyal
|7,6456
|7,6839
|% -0,31
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,63
|23,65
|% 0,66
|
|Platin
|923,50
|925,29
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.054,85
|1.058,34
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,31
|81,31
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.993,24
|1.993,57
|% 0,66
|