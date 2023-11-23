***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuz 23/11/2023 tarihinde aldığı Karar gereğiKayıtlı sermaye sisteminde bulunan şirketimizin önümüzdeki Beş yıl için ihtiyaç duyulan Yeni Kayıtlı Sermaye tavan tutarımızın 1.000.000.000 TL ve geçerlilik süresinin de 2024 - 2028 yıllarını kapsayacak şekilde belirlenmesine, şirket esas sözleşmesinin 'Sermaye' başlıklı 6. Maddesinin ekte yer aldığı şekilde tadil edilmesine, gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SAN VE TİC A.Ş. YÖNETİM KURULUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219556BIST