Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

23.11.2023 14:42
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulumuz 23/11/2023 tarihinde aldığı Karar gereği
Kayıtlı sermaye sisteminde bulunan şirketimizin önümüzdeki Beş yıl için ihtiyaç duyulan Yeni Kayıtlı Sermaye tavan tutarımızın 1.000.000.000 TL ve geçerlilik süresinin de 2024 - 2028 yıllarını kapsayacak şekilde belirlenmesine, şirket esas sözleşmesinin 'Sermaye' başlıklı 6. Maddesinin ekte yer aldığı şekilde tadil edilmesine, gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.
GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SAN VE TİC A.Ş. YÖNETİM KURULU





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219556


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:078.017
Değişim :  0,38% |  30,31
Açılış :  7.992  
Önceki Kapanış :  7.987  
En Düşük
7.952 En Yüksek
8.062
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:07
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VERTU 48,62 115.587.002 % 10,00  
NATEN 413,50 536.824.014 % 9,97  
SMART 30,88 70.403.828 % 9,97  
ESEN 110,50 330.277.760 % 9,95  
IZINV 43,74 8.386.953 % 9,95  
daha fazla
15:07 Alış Satış %  
Dolar 28,7562 28,7680 % -0,29  
Euro 31,4263 31,4552 % 0,07  
Sterlin 35,9953 36,1758 % 0,15  
Frank 32,4043 32,5995 % -0,34  
Riyal 7,6456 7,6839 % -0,31  
daha fazla
15:07 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,63 23,65 % 0,66  
Platin 923,50 925,29 % 0,66  
Paladyum 1.054,85 1.058,34 % 0,66  
Brent Pet. 81,31 81,31 % 0,66  
Altın Ons 1.993,24 1.993,57 % 0,66  
Seans Raporu 15:07
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru