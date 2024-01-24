***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09/01/2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi 6.Sermaye maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.01.2024 - 47762 sayılı yazısı ekinde onaylandığı bildirilen hali T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından da uygun bulunduğu 11/01/2024-E-50035491-431.02-00092839895 sayılı yazılarından anlaşılmıştır.Konu 2024 yılında yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında görüşülecektir.SaygılarımızlaGENTAŞ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242456BIST