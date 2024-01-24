***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
24.01.2024 13:58
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09/01/2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi 6.Sermaye maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.01.2024 - 47762 sayılı yazısı ekinde onaylandığı bildirilen hali T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından da uygun bulunduğu 11/01/2024-E-50035491-431.02-00092839895 sayılı yazılarından anlaşılmıştır.
Konu 2024 yılında yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında görüşülecektir.
Saygılarımızla
GENTAŞ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242456
BIST
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15:418.096
En Düşük
|Değişim
|: 1,84%
|| 146,15
|Açılış
|: 7.983
|
|Önceki Kapanış
|: 7.950
|
7.939
En Yüksek
8.102
15:4130,2059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0305
|Açılış
|: 30,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,6014
En Düşük
29,9313
15:4132,9487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1394
|Açılış
|: 33,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,3708
En Düşük
32,5376
15:411.975,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 6,84
|Açılış
|: 1.976,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.969,15
|
1.995,65
En Düşük
1.952,72
BIST En Aktif Hisseler15:39
|ULAS
|23,10
|17.080.117
|% 10,00
|
|PKART
|49,72
|25.583.671
|% 10,00
|
|UZERB
|173,80
|1.507.516
|% 10,00
|
|DIRIT
|16,39
|5.355.269
|% 10,00
|
|BYDNR
|31,70
|202.402.529
|% 9,99
|
|EUKYO
|16,50
|9.621.935
|% -6,83
|
|PAPIL
|92,85
|76.489.136
|% -5,45
|
|KFEIN
|88,00
|340.500.411
|% -4,24
|
|UMPAS
|7,97
|5.594.805
|% -4,21
|
|AYCES
|868,00
|28.419.377
|% -4,09
|
|THYAO
|251,75
|4.541.165.314
|% 1,19
|
|EREGL
|42,30
|3.657.360.028
|% -0,09
|
|YKBNK
|21,80
|3.416.298.236
|% 4,61
|
|ISCTR
|24,94
|3.299.682.289
|% 4,44
|
|AKBNK
|40,00
|3.197.724.865
|% 4,82
|
|EKGYO
|9,48
|1.576.241.457
|% 0,85
|
|YKBNK
|21,80
|3.416.298.236
|% 4,61
|
|ISCTR
|24,94
|3.299.682.289
|% 4,44
|
|EREGL
|42,30
|3.657.360.028
|% -0,09
|
|AKBNK
|40,00
|3.197.724.865
|% 4,82
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2003
|30,2050
|% 0,10
|
|Euro
|32,9328
|32,9452
|% 0,41
|
|Sterlin
|38,3667
|38,5591
|% 0,48
|
|Frank
|34,8384
|35,0483
|% 0,89
|
|Riyal
|8,0365
|8,0768
|% 0,14
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,77
|22,79
|% 0,66
|
|Platin
|912,07
|914,28
|% 0,66
|
|Paladyum
|965,70
|970,45
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,17
|79,17
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,11
|2.033,37
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:39
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15:53XU100
Endeks 8, 096 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 83 üstünde . İşlem hacmi 58, 343.00 milyon TL de
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15:53DOGUB
Yüzde 5.43 oranında artışla 20.98 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 968, 559 adet işlem
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15:52MAVI
Yüzde 5.53 oranında artışla 133.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 481, 746 adet işlem
-
15:51BRLSM
Yüzde 7.05 oranında artışla 27.94 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 600, 988 adet işlem
-
15:50PKART
Yüzde 10.00 oranında artışla 49.72 lira fiyatla işlem gören hissede 527, 302 adet işlem