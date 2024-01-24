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***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

24.01.2024 13:58
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09/01/2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Esas Sözleşmesi 6.Sermaye maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.01.2024 - 47762 sayılı yazısı ekinde onaylandığı bildirilen hali T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından da uygun bulunduğu 11/01/2024-E-50035491-431.02-00092839895 sayılı yazılarından anlaşılmıştır.
Konu 2024 yılında yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında görüşülecektir. 
Saygılarımızla
GENTAŞ A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242456


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