***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 118.800.000 -3.490.546 2.357.438 -603.070 -603.070 -603.070 2.746.351 2.746.351 15.601.070 58.839.188 41.454.448 100.293.636 235.704.879 35.602.693 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar118.800.000 0 0 0 0 0 -3.490.546 0 2.357.438 0 0 0 0 0 -603.070 0 -603.070 0 0 0 0 0 -603.070 2.746.351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.746.351 15.601.070 0 0 0 58.839.188 41.454.448 100.293.636 235.704.879 35.602.693 271.307.572Transferler5.512.665 -109.774 -5.402.891 -5.512.665 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.173.296 0 -1.173.296 0 0 0 0 0 -1.173.296 156.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156.700 0 0 0 0 0 12.899.244 12.899.244 11.882.648 1.422.628 13.305.276Dönem Karı (Zararı)12.899.244 12.899.244 12.899.244 1.456.372 14.355.616Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.173.296 -1.173.296 -1.173.296 156.700 156.700 0 -1.016.596 -33.744 -1.050.340Sermaye Arttırımı26.200.000 -769.801 -26.200.000 -26.200.000 -769.801 -769.801Sermaye Azaltımı0 0 0Sermaye Avansı0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0Kar Payları-9.851.557 -9.851.557 -9.851.557 -695.250 -10.546.807Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler145.000.000 0 0 0 0 0 -4.260.347 0 2.357.438 0 0 0 0 0 -1.776.366 0 -1.776.366 0 0 0 0 0 -1.776.366 2.903.051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.903.051 21.113.735 0 0 0 58.729.414 12.899.244 71.628.658 236.966.169 36.330.071 273.296.240Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 145.000.000 -9.216.334 4.544.333 -1.336.699 -1.336.699 -1.336.699 3.049.663 3.049.663 21.025.360 57.552.538 10.871.208 68.423.746 231.490.069 50.077.812 281.567.881Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar145.000.000 0 0 0 0 0 -9.216.334 0 4.544.333 0 0 0 0 0 -1.336.699 0 -1.336.699 0 0 0 0 0 -1.336.699 3.049.663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.049.663 21.025.360 0 0 0 57.552.538 10.871.208 68.423.746 231.490.069 50.077.812 281.567.881Transferler2.302.673 8.568.535 -2.302.673 6.265.862 8.568.535 8.568.535Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -447.863 0 -447.863 0 0 0 0 0 -447.863 475.452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 475.452 0 0 0 0 0 39.337.856 39.337.856 39.365.445 10.334.441 49.699.886Dönem Karı (Zararı)39.337.856 39.337.856 39.337.856 10.334.441 49.672.297Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-447.863 -447.863 -447.863 475.452 475.452 0 27.589 27.589Sermaye Arttırımı9.000.000 -993.280 -9.000.000 -9.000.000 -993.280 -993.280Sermaye Azaltımı0 0 0Sermaye Avansı0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0Kar Payları-8.568.535 -8.568.535 -8.568.535 -8.568.535Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)407.136 407.136 407.136 407.136Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler154.000.000 0 0 0 0 0 -10.209.614 0 4.544.333 0 0 0 0 0 -1.784.562 0 -1.784.562 0 0 0 0 0 -1.784.562 3.525.115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.525.115 23.328.033 0 0 0 57.528.209 39.337.856 96.866.065 270.269.370 60.412.253 330.681.623Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI32.027.695 48.057.188Dönem Karı (Zararı)49.727.088 14.355.616Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)49.727.088 14.355.616Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler16.132.330 12.297.166Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13-14 9.321.659 7.838.641Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.990.804 1.718.809Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4-7 1.990.804 1.718.809Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerMaddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerŞerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili DüzeltmelerDiğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerYatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerSatış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerDiğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.634.402 2.000.454Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.634.402 2.000.454Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerYeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerGenel Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerMuhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerGaranti Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerSektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerDiğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerKar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili DüzeltmelerKatılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili DüzeltmelerPazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili DüzeltmelerFaiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.126.234 2.077.722Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-703.462 -458.565Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler2.545.770 1.576.548Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-571.362 -512.350Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri855.288 1.472.089Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-2.707.521 -3.410.707İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-2.707.521 -3.410.707Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 4.441.584 2.704.512Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.674.832 -632.265Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler12 -1.674.832 -632.265İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-29.831.673 25.427.263Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-26.629.936 6.201.833İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 1.740.080 10.335.315İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -28.370.016 -4.133.482Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.437.053 -3.170.901İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -1.437.053 -3.170.901Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -21.234.997 2.855.718Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 1.613.423 642.668Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.420.097 15.774.188İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 6.791.404 2.339.107İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 2.628.693 13.435.081Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.393.792 922.975İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 1.393.792 922.975Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 4.019.864 -989.273İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.023.137 3.190.055Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.243.854 2.027.158Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.779.283 1.162.897Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları36.027.745 52.080.045Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -417.462 -2.840.586Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 -3.582.588 -1.182.271YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-11.093.652 -2.390.577İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları100.915 -1.985.000Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri68.337 -112Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.274.822 9.989.061Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 2.274.822 9.989.061Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-14.241.188 -12.306.530Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -14.219.001 -12.223.271Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13-14 -22.187 -83.259Alınan Temettüler11 0 1.453.439Alınan Faiz703.462 458.565FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.753.331 -24.283.916Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7.040.329 21.818.658Kredilerden Nakit Girişleri6 7.040.329 21.818.658Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-10.793.660 -35.555.767Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -10.793.660 -35.555.767Ödenen Temettüler0 -10.546.807YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.180.712 21.382.695Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-4.264.776 156.700NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.915.936 21.539.395DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ44.946.566 29.391.554DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ57.862.502 50.930.949Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 57.862.502 44.946.566Finansal Yatırımlar2.493 830Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar2.493 830Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar2.493 830Ticari Alacaklar82.853.663 59.069.819İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4-7 1.746.509 3.486.589İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 81.107.154 55.583.230Diğer Alacaklar10.788.590 9.375.078İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 10.788.590 9.375.078Stoklar9 149.332.685 128.097.688Peşin Ödenmiş Giderler4.625.154 6.238.577İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 4.625.154 6.238.577Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 150.036Diğer Dönen Varlıklar6.282.157 7.375.975İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar6.282.157 7.375.975ARA TOPLAM311.747.244 255.254.569Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar3.765.258 3.985.258TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR315.512.502 259.239.827DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar221.895 71.895Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar221.895 71.895Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar221.895 71.895Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar65.354 41.813İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 65.354 41.813Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 34.987.076 32.872.761Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13.811.390 14.180.252Maddi Duran Varlıklar12 84.460.057 74.759.819Arazi ve Arsalar3.720.832 3.694.876Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri847.814 795.179Binalar27.780.039 24.428.544Tesis, Makine ve Cihazlar35.831.473 37.177.801Taşıtlar597.431 667.378Mobilya ve Demirbaşlar1.710.726 1.813.170Özel Maliyetler2.679.435 3.282.788Yapılmakta Olan Yatırımlar10.132.511 2.001.783Diğer Maddi Duran Varlıklar1.159.796 898.300Kullanım Hakkı Varlıkları13 201.708 485.890Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 1.813.690 1.902.032Şerefiye942.792 942.792Diğer Haklar67.247 72.973Bilgisayar Yazılımları0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar803.651 886.267Ertelenmiş Vergi Varlığı21 4.067.627 2.765.836TOPLAM DURAN VARLIKLAR139.628.797 127.080.298TOPLAM VARLIKLAR455.141.299 386.320.125KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.825.620 8.271.918İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.825.620 8.271.918Banka Kredileri6 1.825.620 8.271.918Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.289.768 7.431.430İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.289.768 7.431.430Banka Kredileri6 5.289.768 7.431.430Ticari Borçlar55.333.723 46.484.988İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4-7 14.823.453 8.032.049İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 40.510.270 38.452.939Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 8.221.734 5.149.909Diğer Borçlar2.839.330 1.445.538İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4-8 374.015 374.015İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 2.465.315 1.071.523Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13.373.824 9.353.960İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri lüklerin Dışında Kalanlar)10 13.373.824 9.353.960Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 3.261.522 1.100.735Kısa Vadeli Karşılıklar3.414.792 2.943.516Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.414.792 2.943.516Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.191.632 3.185.923İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.191.632 3.185.923ARA TOPLAM95.751.945 85.367.917TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER95.751.945 85.367.917UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar21.073.328 13.692.929İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar21.073.328 13.692.929Banka Kredileri6 21.073.328 13.692.929Diğer Borçlar107 107İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar107 107Uzun Vadeli Karşılıklar7.634.296 5.393.040Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 7.634.296 5.393.040Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 298.251İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 298.251TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER28.707.731 19.384.327TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER124.459.676 104.752.244ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar270.269.370 231.490.069Ödenmiş Sermaye18 154.000.000 145.000.000Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-10.209.614 -9.216.334Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi4.544.333 4.544.333Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.784.562 -1.336.699Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.784.562 -1.336.699Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.784.562 -1.336.699Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.525.115 3.049.663Yabancı Para Çevrim Farkları3.525.115 3.049.663Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 23.328.033 21.025.360Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı4.197.293 4.057.784Yasal Yedekler19.130.740 16.967.576Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları57.528.209 57.552.538Net Dönem Karı veya Zararı39.337.856 10.871.208Kontrol Gücü Olmayan Paylar60.412.253 50.077.812TOPLAM ÖZKAYNAKLAR330.681.623 281.567.881TOPLAM KAYNAKLAR455.141.299 386.320.125Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 326.296.518 302.516.272 229.432.201 109.422.303Satışların Maliyeti19 -238.171.282 -245.714.076 -161.821.530 -89.005.202TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)88.125.236 56.802.196 67.610.671 20.417.101BRÜT KAR (ZARAR)88.125.236 56.802.196 67.610.671 20.417.101Genel Yönetim Giderleri-18.764.280 -17.088.537 -12.853.062 -5.391.903Pazarlama Giderleri-15.933.342 -19.513.329 -10.325.675 -6.092.184Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.272.004 -1.100.003 -950.606 -365.509Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 21.212.367 14.090.280 15.631.727 1.542.305Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -18.962.671 -12.867.858 -13.478.652 -4.804.302ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)54.405.306 20.322.749 45.634.403 5.305.508Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler7.444.900 4.539.375 4.622.275 1.518.008Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-227.724 -5.466.607 52.168 -2.259.219Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 3.389.874 3.410.707 1.579.858 1.915.640FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)65.012.356 22.806.224 51.888.704 6.479.937Finansman Giderleri-10.843.684 -5.746.096 -8.317.051 942.283SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)54.168.672 17.060.128 43.571.653 7.422.220Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.441.584 -2.704.512 -3.743.231 -1.097.520Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -5.619.477 -2.816.150 -4.733.472 -968.347Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 1.177.893 111.638 990.241 -129.173SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)49.727.088 14.355.616 39.828.422 6.324.700DÖNEM KARI (ZARARI)49.727.088 14.355.616 39.828.422 6.324.700Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar10.389.232 1.456.372 9.248.702 1.077.226Ana Ortaklık Payları39.337.856 12.899.244 30.579.720 5.247.474Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,00255440 0,00083760 0,00198570 0,00034070Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-502.654 -1.207.040 10.853 -685.007Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-619.490 -1.361.549 -19.691 -765.488Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-7.062 -117.801 26.606 -72.617Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.062 -117.801 26.606 -72.617Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler123.898 272.310 3.938 153.098Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri123.898 272.310 3.938 153.098Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar475.452 156.700 176.685 -144.565Yabancı Para Çevrim Farkları475.452 156.700 176.685 -144.565Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)475.452 156.700 176.685 -144.565DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-27.202 -1.050.340 187.538 -829.572TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)49.699.886 13.305.276 40.015.960 5.495.128Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar10.334.441 1.422.628 9.267.743 1.036.552Ana Ortaklık Payları39.365.445 11.882.648 30.748.217 4.458.576http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887302BIST