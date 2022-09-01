***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.09.2022 18:08
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Sonuçları Tescil ve İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 01.08.2022
Genel Kurul Tarihi 31.08.2022
Genel Kurul Saati 12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.08.2022
Ülke Türkiye
Şehir BOLU
İlçe MENGEN
Adres Gentaş Werzalit Ürünleri Fabrikası Serpek Mevkii Mengen- BOLU
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, saygı duruşu,
2 - Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Gündemin 4. maddesi uyarınca görüşülecek olan Birleşme Sözleşmesi'ne ve 5. maddesi uyarınca görüşülecek olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Birleşme ve Bölünme Tebliği") ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca şirketimiz tarafından, GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemine ilişkin hususlarda genel kurula bilgi verilmesi,
4 - Şirketimiz yönetim kurulu ve GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu tarafından 25 Temmuz 2022 tarihinde nihai haline getirilerek imzalanan Birleşme Sözleşmesi'nin genel kurulun onayına sunulması
5 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Birleşme ve Bölünme Tebliği ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca Şirketimiz tarafından, GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesinin genel kurulun onayına sunulması
6 - Gündemin 4. maddesi kapsamında Birleşme Sözleşmesi'nin ve 5. maddesi kapsamında birleşme işleminin pay sahiplerince onaylanması şartıyla, esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil metninin, Sermaye Piyasası Kurulunun ve 29.07.2022 tarih ve E-29833736-106.01.01-24372 sayılı yazısı ile onaylanan ekteki şekliyle genel kurulun onayına sunulması,
7 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Birleşme
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimiz Gentaş Dekoratif A.Ş.nin bağlı ortaklığımız GBS Gentaş Bolu Lam Lif Levha Ent. Ağaç San.A.Ş.yi tüm aktif ve pasif mal varlığı unsurlarını bir bütün olarak devralınması suretiyle şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemi genel kurul tarafından onaylandı.Buna Bağlı olarak Şirketimiz Çıkarılmış sermayesinin 200.000.000 TL den 224.242.255,10 TL na artırılması ve esas sözleşme değişikliliği hususu da genel kurulda onaylanmmıştır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Birleşme Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 31.08.2022
Ek Açıklamalar
31.08.2022 tarihli Olağanüstü genel kurul toplantısı sonuçları Bolu Ticaret Sicili Müdürlüğünde 31/08/2022 tarihinde tescil edilerek Türkiye Ticaret sicili Gazetesinin 01/09/2022 - 10651 sayı-396 sayfasında ilan edilmiştir.
Kamuya saygı ile duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059398
BIST