***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Sonuçları Tescil ve İlanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 01.08.2022Genel Kurul Tarihi 31.08.2022Genel Kurul Saati 12:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.08.2022Ülke TürkiyeŞehir BOLUİlçe MENGENAdres Gentaş Werzalit Ürünleri Fabrikası Serpek Mevkii Mengen- BOLUGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, saygı duruşu,2 - Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - Gündemin 4. maddesi uyarınca görüşülecek olan Birleşme Sözleşmesi'ne ve 5. maddesi uyarınca görüşülecek olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Birleşme ve Bölünme Tebliği") ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca şirketimiz tarafından, GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemine ilişkin hususlarda genel kurula bilgi verilmesi,4 - Şirketimiz yönetim kurulu ve GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu tarafından 25 Temmuz 2022 tarihinde nihai haline getirilerek imzalanan Birleşme Sözleşmesi'nin genel kurulun onayına sunulması5 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Birleşme ve Bölünme Tebliği ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca Şirketimiz tarafından, GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesinin genel kurulun onayına sunulması6 - Gündemin 4. maddesi kapsamında Birleşme Sözleşmesi'nin ve 5. maddesi kapsamında birleşme işleminin pay sahiplerince onaylanması şartıyla, esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil metninin, Sermaye Piyasası Kurulunun ve 29.07.2022 tarih ve E-29833736-106.01.01-24372 sayılı yazısı ile onaylanan ekteki şekliyle genel kurulun onayına sunulması,7 - Dilek ve TemennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriBirleşmeGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimiz Gentaş Dekoratif A.Ş.nin bağlı ortaklığımız GBS Gentaş Bolu Lam Lif Levha Ent. Ağaç San.A.Ş.yi tüm aktif ve pasif mal varlığı unsurlarını bir bütün olarak devralınması suretiyle şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemi genel kurul tarafından onaylandı.Buna Bağlı olarak Şirketimiz Çıkarılmış sermayesinin 200.000.000 TL den 224.242.255,10 TL na artırılması ve esas sözleşme değişikliliği hususu da genel kurulda onaylanmmıştır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarBirleşme Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 31.08.2022Ek Açıklamalar31.08.2022 tarihli Olağanüstü genel kurul toplantısı sonuçları Bolu Ticaret Sicili Müdürlüğünde 31/08/2022 tarihinde tescil edilerek Türkiye Ticaret sicili Gazetesinin 01/09/2022 - 10651 sayı-396 sayfasında ilan edilmiştir.Kamuya saygı ile duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059398BIST