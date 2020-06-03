***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin sahip olduğu 124028 Sayılı Yatırım Teşvik Belgesinin Yerli Global Liste, İthal Global liste kalemleri , Şirket Ünvanımız ve Teşvik Belgesinin süresi dahil revize edilmiştir. Revize işlemine ait T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün ilgili yazısı ve ekleri şirketimize 03/06/2020 tarihinde ulaşmıştır. Ön Yazı ekte Pdf olarak sunulmaktadır.Kamuya Saygı ile duyurulur.GENTAŞ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848822BIST