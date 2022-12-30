***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarElektrik Enerji üretimi ve gönüllü karbon azaltımı için önceki yıl yapımına başlanmış olan, Mengen fabrika yerleşkesinde 4218 KW ve Bolu fabrika yerleşkesinde 1920 KW kapasitede olacak biçimde, toplam 6138 KW kullanılabilir elektrik enerjisi üretim kapasitesine sahip çatı GES projelerimiz 2022 yılında tüm yasal kabul işlemleri tamamlanarak devreye alınmış olup, elektrik üretimine başlanmıştır.Kamuya Saygı İle Duyurulur.GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SAN VE TİC A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091447BIST