***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.12.2022 14:37
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Elektrik Enerji üretimi ve gönüllü karbon azaltımı için önceki yıl yapımına başlanmış olan, Mengen fabrika yerleşkesinde 4218 KW ve Bolu fabrika yerleşkesinde 1920 KW kapasitede olacak biçimde, toplam 6138 KW kullanılabilir elektrik enerjisi üretim kapasitesine sahip çatı GES projelerimiz 2022 yılında tüm yasal kabul işlemleri tamamlanarak devreye alınmış olup, elektrik üretimine başlanmıştır.
Kamuya Saygı İle Duyurulur.
GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SAN VE TİC A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091447
BIST
15:005.555
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 78,11
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.558
En Düşük
5.511
15:0018,7185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0132
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
15:0019,9898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0016
|Açılış
|: 20,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0298
En Düşük
19,9038
15:001.094,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,09
|Açılış
|: 1.094,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.096,81
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler15:00
|TERA
|19,48
|3.124.728
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|90.944.855
|% 9,96
|
|COSMO
|121,50
|6.058.499
|% 9,95
|
|BRKSN
|23,46
|3.888.032
|% 9,93
|
|BALAT
|24,18
|2.532.139
|% 9,91
|
|UZERB
|153,00
|13.294.955
|% -10,00
|
|ZEDUR
|62,10
|2.642.383
|% -10,00
|
|PRDGS
|10,00
|385.799.252
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|68.673.671
|% -9,98
|
|BRKVY
|36,86
|329.693.889
|% -6,40
|
|ASELS
|62,05
|7.216.368.922
|% 5,53
|
|TUPRS
|535,50
|4.200.050.506
|% 5,73
|
|THYAO
|143,70
|3.988.828.262
|% 0,98
|
|PETKM
|20,36
|3.223.317.534
|% 2,52
|
|ENKAI
|33,54
|2.839.553.848
|% -1,76
|
|EKGYO
|8,82
|2.742.740.007
|% 2,32
|
|DOHOL
|10,50
|2.117.897.884
|% 3,55
|
|YKBNK
|11,97
|2.066.772.601
|% -0,25
|
|PETKM
|20,36
|3.223.317.534
|% 2,52
|
|ISCTR
|13,04
|1.947.757.623
|% 0,93
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7156
|18,7185
|% 0,07
|
|Euro
|19,9841
|19,9898
|% 0,01
|
|Sterlin
|22,4589
|22,5715
|% -0,21
|
|Frank
|20,2077
|20,3294
|% 0,08
|
|Riyal
|4,9609
|4,9857
|% 0,02
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.819
|3,92
|
|Altın Gr.
|1.094
|1.094
|2,29
|
|Cumhuriyet
|7.345
|7.456
|19,00
|
|Tam
|7.373
|7.423
|-10,00
|
|Yarım
|3.570
|3.628
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.791
|1.813
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,95
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,40
|14,42
|0,04
|
|B. Petrol
|83,61
|83,61
|0,15
|
Seans Raporu
15:00
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-
15:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, ARCLK, AKSEN
-
15:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 75, 47 artarak (% 1.56 ) 4, 912
-
15:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : COSMO, TERA, BRKSN, SAMAT
-
15:15
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ULUFA, ZEDUR, PRDGS, UZERB
-
15:15
UMPAS, BIOEN, TUPRS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında