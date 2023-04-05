***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2016 Yılında aldığı 124028 Sayılı ve 2017 Yılında Aldığı 128113 sayılı Yatırım Teşvik Belgelerinin Tamamlama Vizelerinin Yapıldığı T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uyguşama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alınan 27/03/2023 tarhli yazılarından anlaşılmaktadır.Kamunun Bilgisine Saygı ile sunarız.GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SAN VE TİC. A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131836BIST