***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.04.2023 11:42
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2016 Yılında aldığı 124028 Sayılı ve 2017 Yılında Aldığı 128113 sayılı Yatırım Teşvik Belgelerinin Tamamlama Vizelerinin Yapıldığı T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uyguşama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alınan 27/03/2023 tarhli yazılarından anlaşılmaktadır.
Kamunun Bilgisine Saygı ile sunarız.
GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SAN VE TİC. A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131836
BIST
12:285.011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 26,60
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 4.984
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5.025
En Düşük
4.978
12:2819,2536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0406
|Açılış
|: 19,5850
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|Önceki Kapanış
|: 19,6450
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19,2675
En Düşük
19,2018
12:2821,1584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
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|Açılış
|: 21,4200
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|Önceki Kapanış
|: 21,4000
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21,2355
En Düşük
21,0484
12:281.251,78
En Yüksek
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|| 3,00
|Açılış
|: 1.251,78
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|Önceki Kapanış
|: 1.248,78
|
1.255,86
En Düşük
1.247,53
BIST En Aktif Hisseler12:28
|COSMO
|84,90
|972.360
|% 9,97
|
|MARKA
|16,21
|6.984.727
|% 9,97
|
|KUTPO
|48,34
|16.640.461
|% 9,96
|
|EUKYO
|4,64
|3.545.508
|% 9,95
|
|AKFYE
|16,28
|1.249.781.987
|% 7,67
|
|DGGYO
|36,00
|16.206.332
|% -10,00
|
|DOGUB
|20,00
|57.754.847
|% -9,91
|
|ONCSM
|143,50
|74.594.473
|% -9,63
|
|EKSUN
|79,90
|2.076.353.127
|% -6,71
|
|ZEDUR
|44,90
|3.483.689
|% -4,79
|
|EKSUN
|79,90
|2.076.353.127
|% -6,71
|
|THYAO
|128,30
|1.860.560.763
|% 0,16
|
|ASTOR
|55,55
|1.554.169.634
|% 3,54
|
|EREGL
|36,20
|1.295.509.163
|% 0,67
|
|AKFYE
|16,28
|1.249.781.987
|% 7,67
|
|AKFYE
|16,28
|1.249.781.987
|% 7,67
|
|EKGYO
|6,60
|482.068.107
|% 0,76
|
|ISCTR
|12,52
|830.004.404
|% 0,81
|
|ADESE
|1,46
|82.291.262
|% 0,69
|
|YKBNK
|9,85
|505.578.386
|% 0,31
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2497
|19,2536
|% 0,21
|
|Euro
|21,1451
|21,1584
|% 0,47
|
|Sterlin
|23,9496
|24,0697
|% -0,02
|
|Frank
|21,1721
|21,2996
|% 0,21
|
|Riyal
|5,1159
|5,1416
|% 0,14
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.022
|2.022
|1,82
|
|Altın Gr.
|1.252
|1.253
|3,88
|
|Cumhuriyet
|8.457
|8.584
|97,00
|
|Tam
|8.498
|8.562
|-20,00
|
|Yarım
|4.150
|4.190
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.075
|2.095
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,82
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|15,36
|15,38
|-0,08
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|B. Petrol
|84,98
|84,98
|0,04
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