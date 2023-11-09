***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15/11/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar15.11.2022 tarihli açıklamamızda belirtilen ve istinaf yolu açık olmak üzere şirketimiz lehine sonuçlanan: Rekabet Kurumu'nun MDF ve Yonga Levha Pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerle ilgili 4054 sayılı kanunun 4. ve 6. maddelerini ihlal ettikleri gerekçesi ile vermiş olduğu karar gereği kesilen ve şirketimizce ihtirazi kayıtlı olarak ödenen 2.513.951,03-TL, Rekabet Kurumu'ndan iadesi talep edilerek tahsil edilmişti.Rekabet Kurumu'nun istinaf (Bölge İdare Mahkemesine) başvurusunun ardından ilgili Mahkemenin Şirketimiz lehine olan ilk derece mahkemesi kararını usul ve hukuka uygun bularak, İlgili karara karşı 30 gün içerisinde Danıştay ilgili Dairesine temyiz yolu açık olmak üzere Rekabet Kurumu'nun istinaf başvurusunun REDDİNE oybirliği ile karar vermiştir.Kamuya saygı ile duyurulur.GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SAN.VE TİC.A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216379BIST