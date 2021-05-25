Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.05.2021 10:00



***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Ödenmiş Sermayemizin 2020 Yılı Kar Payından ve İç Kaynaktan karşılanarak 154.000.000 TL den 200.000.000 TL'na Yükseltilmesi için SPK na müracaat edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.05.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 235.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 154.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 200.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
GENTS, TRAGENTS91C4 154.000.000 1.000.000,000 0,64935
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:481.409
Değişim :  0,59% |  8,31
Açılış :  1.413  
Önceki Kapanış :  1.400  
En Yüksek
1.423 En Düşük
1.393
BIST En Aktif Hisseler13:46
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RYSAS 3,74 5.128.063 % 10,00  
SUMAS 61,15 220.574 % 9,98  
TUCLK 9,75 32.658.684 % 9,92  
TDGYO 7,55 9.442.055 % 9,90  
BASCM 15,00 395.434 % 9,73  
daha fazla
13:46 Alış Satış %  
Dolar 8,4337 8,4367 % -0,30  
Euro 10,3231 10,3313 % -0,36  
Sterlin 11,9300 11,9898 % -0,05  
Frank 9,3957 9,4523 % -0,20  
Riyal 2,2444 2,2557 % -0,23  
daha fazla
13:46 Alış Satış %  
Altın Ons 1.908 1.908 8,75  
Altın Gr. 518 518 1,10  
Cumhuriyet 3.422 3.473 28,00  
Tam 3.404 3.492 27,27  
Yarım 1.646 1.689 13,19  
Çeyrek 825 845 6,59  
Gümüş.Ons 28,07 28,10 0,09  
Gümüş Gr. 7,62 7,63 0,00  
B. Petrol 68,48 68,48 -0,01  
Seans Raporu 13:46
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru