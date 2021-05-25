***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.05.2021 10:00
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Ödenmiş Sermayemizin 2020 Yılı Kar Payından ve İç Kaynaktan karşılanarak 154.000.000 TL den 200.000.000 TL'na Yükseltilmesi için SPK na müracaat edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.05.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 235.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 154.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 200.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
GENTS, TRAGENTS91C4 154.000.000 1.000.000,000 0,64935
13:481.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,31
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.423
En Düşük
1.393
13:488,4344
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0274
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4695
En Düşük
8,4135
13:4810,3311
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0376
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3050
|
10,3718
En Düşük
10,3132
13:48517,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,96
|Açılış
|: 517,71
|
|Önceki Kapanış
|: 516,76
|
519,56
En Düşük
515,12
BIST En Aktif Hisseler13:46
|RYSAS
|3,74
|5.128.063
|% 10,00
|
|SUMAS
|61,15
|220.574
|% 9,98
|
|TUCLK
|9,75
|32.658.684
|% 9,92
|
|TDGYO
|7,55
|9.442.055
|% 9,90
|
|BASCM
|15,00
|395.434
|% 9,73
|
|KUTPO
|49,50
|3.157.308
|% -10,00
|
|ISGSY
|13,42
|23.845.075
|% -9,99
|
|METUR
|29,74
|44.059.405
|% -9,99
|
|ETILR
|6,32
|1.182.718
|% -9,97
|
|GSDDE
|4,90
|9.217.702
|% -7,37
|
|GARAN
|8,03
|1.183.270.356
|% 2,95
|
|THYAO
|12,92
|704.069.751
|% 0,16
|
|KOZAL
|123,10
|539.087.916
|% 0,49
|
|TRILC
|46,00
|511.152.434
|% -2,50
|
|KRDMD
|7,92
|442.212.073
|% 2,33
|
|YKBNK
|2,13
|358.315.372
|% 0,47
|
|EKGYO
|1,89
|297.929.811
|% 2,16
|
|GARAN
|8,03
|1.183.270.356
|% 2,95
|
|SKBNK
|1,11
|126.189.826
|% 0,91
|
|TSKB
|1,34
|133.278.262
|% 1,52
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4337
|8,4367
|% -0,30
|
|Euro
|10,3231
|10,3313
|% -0,36
|
|Sterlin
|11,9300
|11,9898
|% -0,05
|
|Frank
|9,3957
|9,4523
|% -0,20
|
|Riyal
|2,2444
|2,2557
|% -0,23
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|8,75
|
|Altın Gr.
|518
|518
|1,10
|
|Cumhuriyet
|3.422
|3.473
|28,00
|
|Tam
|3.404
|3.492
|27,27
|
|Yarım
|1.646
|1.689
|13,19
|
|Çeyrek
|825
|845
|6,59
|
|Gümüş.Ons
|28,07
|28,10
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,00
|
|B. Petrol
|68,48
|68,48
|-0,01
|