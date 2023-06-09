***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırım Talebimize İlişkin Kurul'un Eksik Bilgi belge konulu yazısı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.06.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 235.000.000Mevcut Sermaye (TL) 224.242.255,1Ulaşılacak Sermaye (TL) 300.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviGENTS, TRAGENTS91C4 224.242.255,1 75.757.744,900 33,78388Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 224.242.255,1 75.757.744,900 33,78388İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 75.757.744,9Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 09.05.2023SPK Başvuru Tarihi 09.05.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarSermaye Artırım Talebimize İlişkin Kurul'un Eksik bilgi belge konulu yazısı kapsamında 07/06/2023 tarihinde Kamu ile paylaşılan 19 ve 20 nolu Yönetim Kurulu Kararlarımız ve ilgili diğer evraklar Sermaye Piyasası Kurulu'na 09/06/2023 tarihinde teslim edilerek başvurumuz yenilenmiştir.Kamuya Saygı İle Duyurulur.GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SAN VE TİC A.Ş.Eklenen DökümanlarEK: 1 6. Md. Yeni Metin 2023.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157785BIST